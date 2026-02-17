El preocupante mensaje de Jorge Rial contra Cristina Pérez que causó revuelo: "Se cae de cu..."

Cabe recordar que Cristina Pérez es hoy una de las principales voces periodísticas cercanas al oficialismo, tanto por sus propias posturas como por su vínculo con Luis Petri, ex ministro de Defensa y actual diputado nacional por La Libertad Avanza, lo que suele ubicarla en el centro de debates políticos y mediáticos.

Pero si algo caracteriza a Jorge Rial es no andar con vueltas. Sin enigmáticos ni medias tintas, cuando decide decir algo lo hace de frente, aun sabiendo que puede generar ruido. Y esta vez, con una sola frase picante, volvió a resaltar su apatía con Cristina Pérez.

Embed

Qué pasó entre Jorge Rial y Viviana Canosa

La historia entre Jorge Rial y Viviana Canosa tuvo un inicio marcado por el trabajo codo a codo en televisión, cuando compartían pantalla en los primeros años de Intrusos (América TV). En ese entonces, el vínculo era estrictamente profesional y ambos eran figuras clave del ciclo que revolucionó el periodismo de farándula.

Con el correr del tiempo, esa relación se fue tensando hasta quebrarse por completo. La salida de Canosa del programa estuvo rodeada de versiones cruzadas, internas calientes y un clima que, puertas adentro, ya era insostenible. A partir de ese momento, lo que había sido compañerismo se transformó en una enemistad pública.

Desde entonces, los cruces no tardaron en llegar. Declaraciones picantes, pases de factura al aire y comentarios con doble filo se repitieron a lo largo de los años, alimentando uno de los conflictos más comentados del ambiente mediático argentino.

Aunque nunca se terminó de blanquear cuál fue el verdadero detonante, siempre se habló de conflictos personales mezclados con tensiones laborales, egos fuertes y situaciones que habrían superado lo estrictamente profesional.

Cada vez que alguno rompía el silencio en una entrevista o editorial, la pelea volvía a tomar fuerza. Aun cuando ambos siguieron carreras por caminos distintos, el conflicto jamás se cerró del todo y reapareció en distintos momentos.

Con el paso del tiempo, esta guerra fría, y a veces no tanto, se convirtió en una especie de leyenda del espectáculo argentino, sostenida por versiones, silencios incómodos y viejas heridas que nunca terminaron de cicatrizar.