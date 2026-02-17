La foto de Martín Migueles con Valentino López que sumó otra señal de reconciliación con Wanda Nara
Una imagen de Martín Migueles junto a Valentino López volvió a sumar señales de reconciliación con Wanda Nara en medio de los rumores.
17 feb 2026, 16:45
La foto de Martín Migueles con Valentino López que sumó otra señal de reconciliación con Wanda Nara
En medio de los rumores de crisis y los idas y vueltas que vienen marcando su relación, Martín Migueles volvió a dar una muestra clara de acercamiento conWanda Nara. No es la primera señal de reconciliación en las últimas semanas, pero sí una de las más fuertes: se mostró entrenando muy cómplice con Valentino López, el hijo mayor de la empresaria con Maxi López.
La imagen apareció en las historias de Instagram de Migueles y rápidamente llamó la atención. Allí se los ve compartiendo una rutina de ejercicios, con Valentino sonriente y levantando la clásica V de la victoria. Para muchos seguidores, este gesto se suma a otras actitudes recientes que vienen dejando en claro que la relación con Wanda atraviesa un nuevo capítulo de acercamiento, pese a las turbulencias previas.
Mientras tanto, Wanda volvió a ser tendencia por una aparición explosiva en uno de los shows más comentados del año en River, donde se la vio disfrutando del recital desde un sector privilegiado junto a varias figuras del espectáculo.
Entre las celebridades que acompañaron la experiencia estuvieron Lali Espósito, Nicki Nicole y Luck Ra, todos disfrutando del show de Bad Bunny en el imponente Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti.
Historias, selfies y videos desde todos los ángulos hicieron que la noche se viralizara en cuestión de minutos. Y mientras Wanda brillaba en redes, la foto de Migueles con su hijo terminó de reforzar lo que muchos ya sospechaban: la reconciliación está en marcha y cada gesto suma una pista más.
¿Kennys Palacios traicionó a Wanda Nara por la China Suárez?
Un posteo aparentemente inocente terminó convirtiéndose en un verdadero sacudón mediático. El protagonista inesperado fue Kennys Palacios, aliado histórico de Wanda Nara y su voz más firme cada vez que ella atraviesa un escándalo.
Siempre dispuesto a defender a la empresaria frente a críticas de Mauro Icardi, periodistas o incluso la propia China Suárez, en esta ocasión Kennys sorprendió con un gesto que nadie tenía en sus planes.
En su perfil de X publicó: “En el Barro 2” (Netflix), acompañado de emojis de fuego. La frase hacía referencia al lanzamiento de la segunda temporada de En el barro, la ficción derivada de El Marginal protagonizada por la China Suárez, que llegó a la plataforma el 13 de febrero con gran expectativa.
El detalle generó revuelo inmediato. En pocos minutos, las redes se llenaron de comentarios cuestionando cómo el amigo más fiel de Wanda podía apoyar públicamente un proyecto encabezado por quien durante años fue señalada como la tercera en discordia del escándalo más resonante del espectáculo. “Esta sí que no la venía venir, que triste” y “Uno que está jugando con fuego”, fueron algunas de las respuestas al posteo.
Lejos de dar marcha atrás, Palacios contestó con ironía: “Perdón, ¿qué tiene que ver la serie? Dios, qué enferma la gente, besos”.
Pero la polémica ya estaba instalada. Más aún si se recuerda que en otros estrenos de la China Suárez no faltaron indirectas ni gestos competitivos desde el círculo cercano de Wanda.
Mientras algunos usuarios defendieron a Kennys, señalando que lo profesional puede separarse de lo personal, otros fueron más críticos y sugirieron que podría haber tensiones o incluso un distanciamiento reciente entre el peluquero y la conductora de MasterChef Celebrity.