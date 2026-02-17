La foto de Martín Migueles con Valentino López que sumó otra señal de reconciliación con Wanda Nara

Historias, selfies y videos desde todos los ángulos hicieron que la noche se viralizara en cuestión de minutos. Y mientras Wanda brillaba en redes, la foto de Migueles con su hijo terminó de reforzar lo que muchos ya sospechaban: la reconciliación está en marcha y cada gesto suma una pista más.

Un posteo aparentemente inocente terminó convirtiéndose en un verdadero sacudón mediático. El protagonista inesperado fue Kennys Palacios, aliado histórico de Wanda Nara y su voz más firme cada vez que ella atraviesa un escándalo.

Siempre dispuesto a defender a la empresaria frente a críticas de Mauro Icardi, periodistas o incluso la propia China Suárez, en esta ocasión Kennys sorprendió con un gesto que nadie tenía en sus planes.

En su perfil de X publicó: “En el Barro 2” (Netflix), acompañado de emojis de fuego. La frase hacía referencia al lanzamiento de la segunda temporada de En el barro, la ficción derivada de El Marginal protagonizada por la China Suárez, que llegó a la plataforma el 13 de febrero con gran expectativa.

El detalle generó revuelo inmediato. En pocos minutos, las redes se llenaron de comentarios cuestionando cómo el amigo más fiel de Wanda podía apoyar públicamente un proyecto encabezado por quien durante años fue señalada como la tercera en discordia del escándalo más resonante del espectáculo. “Esta sí que no la venía venir, que triste” y “Uno que está jugando con fuego”, fueron algunas de las respuestas al posteo.

Lejos de dar marcha atrás, Palacios contestó con ironía: “Perdón, ¿qué tiene que ver la serie? Dios, qué enferma la gente, besos”.

Pero la polémica ya estaba instalada. Más aún si se recuerda que en otros estrenos de la China Suárez no faltaron indirectas ni gestos competitivos desde el círculo cercano de Wanda.

Mientras algunos usuarios defendieron a Kennys, señalando que lo profesional puede separarse de lo personal, otros fueron más críticos y sugirieron que podría haber tensiones o incluso un distanciamiento reciente entre el peluquero y la conductora de MasterChef Celebrity.

Tweet de Kennys Palacios