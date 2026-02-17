Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity esta noche y qué decisión del jurado sorprendió a todos

Una vez finalizada la deliberación, comenzaron a llamar a los participantes al frente. Primero fueron Emilia Attias y Marixa Balli, ambas visiblemente emocionadas tras presentar sus platos. Martitegui les confirmó que continuaban en competencia.

Luego llegó el turno del Chino Leunis y Evangelina Anderson. Donato les dio la noticia que esperaban: “Ustedes van a seguir emocionándonos la semana que viene”, desatando el alivio y la alegría.

Finalmente, la tensión máxima se vivió cuando Damián Betular convocó a Ian Lucas y al Turco Husaín. El pastelero tomó la palabra y explicó: “Sabíamos que se trataba de una noche difícil. Hubo buenos resultados en los seis, con por supuesto detalles a mejorar en todos. Estamos orgullosos de los 6 y el que pase a la semana siguiente ya está en camino a la final”.

Con todos esperando el nombre del eliminado, llegó el anuncio que cambió todo. Betular reveló que ninguno de los seis abandonaría la competencia. “Hoy no hay eliminación, hubiera sido muy injusto que se fuera cualquiera de ustedes seis porque realmente lo lograron espectacular”, expresó, mientras los participantes celebraban eufóricos, junto a sus compañeros desde el balcón.

Antes de cerrar la gala, el jurado dejó una advertencia que encendió la alarma: “La semana que viene realmente comienza el camino a la final, así que a prepararse. Esta decisión igualmente puede traer consecuencias a futuro”, adelantó Betular.

Así, la llamada “semana del terror” terminó convirtiéndose en una noche histórica para MasterChef Celebrity, donde el talento logró torcer el destino y, por una vez, nadie tuvo que colgar el delantal.

Embed

Quiénes brillaron y emocionaron al jurado en la gala más difícil de MasterChef Celebrity de este lunes

Para cerrar la semana del terror, la gala de eliminación puso a prueba a los participantes con un desafío extremo: un croquembouche de 30 centímetros, armado con profiteroles bañados en caramelo y rellenos de crema pastelera. La noche estuvo cargada de tensión, nervios y mucha emoción cuando cada uno presentó su torre ante el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

MasterChef Celebrity

La primera en sorprender fue Marixa Balli, quien explicó que su crema pastelera era de chocolate. Ante la consulta de Betular y las señas cómplices de Martitegui, lanzó entre risas: “De golpe este gorro me iluminó… Yo dije que desde la gala pasada me siento cocinera”. El jurado no escatimó elogios: “Está todo muy bien ejecutado, hoy tenes un día feliz, tenes que estar feliz”, aseguró Betular, mientras Germán sumó: “Si un día te podes agrandar, es hoy”.

Donato también destacó su entrega: “Le pusiste todo, te vi trabajar como un pintor, quiero destacar esta gran fuerza que tenes de mujer y de luchadora linda que a todos nos gusta”. Emocionada hasta las lágrimas, Marixa respondió con sinceridad: “Es fuerte, viniendo de ellos, estas palabras”.

Luego fue el turno de Evangelina Anderson, quien se quebró cuando Martitegui le preguntó por qué se había anotado en el programa. Al contar que lo hizo por pedido de sus hijos y presentar su torre, no pudo contener el llanto: “Estoy muy orgullosa”. El chef la acompañó con ternura: “Nosotros también”, y agregó más tarde: “A veces uno en una cocina vive muchas más cosas que lo que es comida, va superándose a sí mismo”.

Germán remarcó el crecimiento personal detrás del plato: “Yo creo que vos te querías demostrar muchas cosas cuando entraste acá y esto es la culminación de mucho esfuerzo”, mientras Donato la definió como “una de tus primeras obras maestras”. Tras escuchar a Betular, Evangelina cerró con una dedicatoria especial: “Me hace muy bien estar acá en el programa. Siempre que cocino pienso mucho en ellos”.

Finalmente, Emilia Attias presentó su torre bautizada “la reivindicación” y confesó: “Cuando terminé la torre casi me largo a llorar, porque siento que es la primera vez en Masterchef que hice algo en pastelería que a mí me hizo poner orgullosa”. Betular la celebró con emoción y Martitegui fue contundente: “La prueba de hoy es bisagra, los que pasen esta prueba pueden aspirar a la final”, dejando en claro que la noche marcó un antes y un después en la competencia.