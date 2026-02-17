Tras varios meses, Nicolás Cabré habló de la inesperada muerte de su madre: "Tenía..."

Visiblemente movilizado y sin profundizar demasiado, Cabré sumó una reflexión tan simple como contundente: “Tenía 73 años y se fue. Así es la vida. Llegó a conocer a Rocío, pero, bueno, se fue. Ahora de familia solo quedamos mi hermano, que tiene una nena llamada Isabella, y yo”.

Con esa frase, el actor dejó al descubierto no solo la tristeza por la ausencia de su madre, sino también la nueva realidad familiar que enfrenta tras su partida.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Con qué romántico mensaje Nicolás Cabré sorprendió a Rocío Pardo a dos años del comienzo de su historia de amor

El amor sigue en su mejor momento para Nicolás Cabré y Rocío Pardo, quienes el 6 de diciembre de 2025 sellaron su historia con una boda soñada en Córdoba. La pareja dio el “sí” en una ceremonia íntima, al aire libre, rodeada de un paisaje natural que fue el marco perfecto para una jornada cargada de emoción. Más tarde, la celebración continuó con una fiesta temática en la Estancia Bosque Alegre, junto a su círculo más cercano de familiares y amigos.

A poco de aquel paso tan importante, el actor volvió a poner el foco en otra fecha clave para la pareja: el aniversario del día en que comenzó su relación. Desde su cuenta de Instagram, este 15 de febrero Nicolás Cabré compartió un sentido posteo para recordar que ya pasaron dos años desde que iniciaron este camino juntos.

Con una serie de imágenes que retratan distintos momentos compartidos, el actor abrió su corazón y expresó públicamente sus sentimientos. "Hoy hace dos años que empezamos este viaje increíble, dos años en los que no paramos de hacer de todo, de conocer lugares, de reírnos, de disfrutarnos de soñar y cumplir con esos sueños", escribió al comienzo del mensaje que rápidamente se llenó de likes y comentarios.

En las postales se los puede ver en distintos destinos y también acompañados por Rufina, la hija que el actor tuvo con la China Suárez, reflejando la integración familiar que lograron construir. Conmovido, agregó: "No puedo más de amor. Te quiero agradecer por lo que sos conmigo, lo hermosa que sos con Rufi y por hacerme sentir amado de la manera más linda del mundo".

Lejos de quedarse ahí, Nicolás Cabré profundizó aún más en su dedicatoria: "Gracias por hacerme reír por ser mi compañera en todo, por ser mi mejor todo. Gracias por aconsejarme por enseñarme y llenar mi vida de paz… Gracias mi amor. Te amo con todo mi corazón!!! Por muchísimos años más".

Como era de esperar, Rocío Pardo no dejó pasar la publicación y respondió con palabras igual de apasionadas. "Amor mío, qué placer la vida con vos! Me llenás por todos lados. Y no sabés lo feliz que me hace ver todo lo que construimos, y seguimos construyendo juntos. Qué lindo vivir el amor así. Tan puro. Tan sano. Tan mágico. Sos mi persona favorita del planeta. Te amo compañero de todo", comentó, dejando en claro que atraviesan uno de los momentos más plenos de su relación.