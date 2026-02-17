La cifra millonaria que habría pagado Wanda Nara para estar en la "casita" de Bad Bunny

“Los influencers que fueron pagaron”, afirmó la periodista, y dio un nombre que confirmó la versión: “Un influencer que se hace llamar @unpocodecocker contó que pagó los 7 millones”.

Embed

Qué dijo Moria Casán para poner en duda la fama íntima de Wanda Nara

La conductora de La Mañana con Moria (El Trece) no dejó pasar la oportunidad de lanzar nuevas frases filosas. En plena charla con el sexólogo Patricio Gómez Di Leva, el tema derivó en un inesperado blanco: Wanda Nara.

El especialista explicó: “Hay parejas que tienen muy buena sexualidad, pero que obviamente no pueden construir otra cosa porque son solo eso”. La respuesta de Moria fue inmediata: “Eso me parece lo peor, estar enganchado con alguien por la cama, doctor, me parece lo peor que hay. Es difícil de cortar, es energético”.

La conversación se calentó aún más cuando Nazarena Di Serio preguntó si era posible “estar enganchado por la cama sin estar enganchado emocionalmente e intelectualmente”. Gómez Di Leva aclaró: “Sí, se puede. No todos nos enganchamos con lo mismo. La sexualidad, la atracción y la intimidad es algo muy importante en la pareja, pero es una parte, no es todo”.

Facundo Ventura sumó un comentario sobre la conductora de MasterChef Celebrity: “A mí me cuentan varias personas que la conocen desde ese lugar que Wanda Nara en ese aspecto es un diez. Mil puntos”. El sexólogo matizó: “Bueno, pero es relativo cuando decimos ‘tal persona es buena en la cama’”.

Moria, fiel a su estilo, lanzó otra bomba: “Pero bueno, parecería que no estaría dando resultados; si no, no le meterían tanto los cuernos. Porque, mi amor, una mujer que es tan buena en la cama no le pasa siempre”.

María Fernanda Callejón intentó poner paños fríos: “No, estamos hablando de que las mujeres más bellas de Argentina han sido cornudas”. Pero Casán insistió: “Obviamente… Pero te quiero decir que no estaría funcionando tanto su sexualidad para el atrape, para seguir”.

Y cerró con otra frase que dejó a todos sorprendidos: “Es una mujer sensual y todo, pero la China debe ir por otro lado tal vez”.

Entre risas nerviosas y caras de asombro, Moria volvió a demostrar que su lengua karateca no conoce límites y que, cuando apunta, siempre genera repercusión.