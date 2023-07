Quién es Matías, el joven presidiario que recibe visitas higiénicas de More Rial

Yanina se comunicó con la influencer y leyó los mensajes que se intercambiaron: "No tengo ningún novio preso. Acabo de separarme hace poco de mi novio de Córdoba. Fui a acompañar a una amiga y ya dicen que tengo novio. No fui a ver a nadie ni fui a gar... Fui a joder al penal".

"No tengo mucho que aclarar, estoy soltera. Es la primera vez que fui al penal y la última. No hay chances de nada, menos gar... Lo conocí ese día", continuó leyendo la panelista.

La rubia le envió el documento que se filtró donde decía que había visitado el penal. Y More le respondió: "Leé bien el papel, ahí dice visita de salón". "Yo no sabía que aclaraban salón o higiénica", dijo Latorre. "Me recalcó que en ese salón, que es el pabellón 10, toda esa gente que está ahí son los amigos, hijos, concubinos", añadió. "Fue a un salón general, no un cuarto íntimo", reafirmó Ángel de Brito.

Embed

Se filtró una escandalosa foto de More Rial visitando a un preso con el que habría iniciado un romance

Tras varias semanas de una altísima exposición mediática en medio de la guerra declarada a su famoso padre, More Rial vuelve a estar en el centro de la polémica. Tal parece que la hija de Jorge Rial estaría iniciando una relación sentimental no precisamente con su abogado Alejandro Cipolla como insinuaron, sino con un joven que hoy por hoy está preso.

Así, desde Nosotros a la mañana (El Trece) mostraron las fotos de Morena visitando a Matías Ezequiel Romero en la unidad penitenciaria. “Esta foto fue tomada el viernes en la Unidad Peniteciaria N° 33 de González Catán. Todas las personas de la foto son del Servicio Penitenciario bonaerense. Las chicas cuando la vieron le pidieron una foto” reveló el Pampa Mónaco, periodista del magazine.

More Rial en la carcel visitando novio - Nosotros a la mañana cpatura.jpg

“Es un muchacho que tiene una condena de 7 años y medio de prisión, está condenado por robo agravado por uso de arma de fuego. Fue condenado en 2019 y cumple condena hasta 2025”, detalló el panelista.

Y aseguró que “En la planilla dice ‘amiga’, pero está confirmado que está saliendo con este delincuente”, en referencia al recluso que en un mes y 13 días saldrá en libertad condicional.

supuesto novio preso de morena rial - captura .jpg

Por qué el aparente novio de More Rial está en la cárcel se preguntaron en el programa de las mañanas de El Trece, y una vez más el periodista especializado en policiales detalló: “Fue un robo ‘de caño’, con un arma. La condena es de 5 a 15 años y le dieron 7 años y 6 meses. Evidentemente no es una persona que cometía un delito por primera vez porque suelen, cuando no hay antecedentes, darte el mínimo. Salía ‘de caño’”.