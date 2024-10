Rating: cuánto midió Susana Giménez con Lali Espósito y L-Gante

Antes, a las 21.50, Escape perfecto (Telefe) medía 9.8 puntos de rating, mientras que el filme Dos tipos peligrosos hacía 6.5 puntos de rating.

Después, a las 22.18, Susana Giménez obtenía 14.5 puntos y El Trece hacía 4.8 puntos de rating. Minutos después, a las 22.31, cuando Lali estaba sentada en el living de Susana, el ciclo hacía 15 puntos de rating. El Trece, por su parte, medía 4.0 puntos.

Para las 22.50, la entrevista con la estrella pop obtenía 14.0 puntos de rating y Dos tipos peligrosos, 4.0 puntos. Luego, a las 23.05, el ciclo de Susana medía 13.0 puntos y El Trece hacía 3.8 puntos de rating.

A las 23.19, en plena entrevista con L-Gante, el programa de Susana hacía 12.0 puntos y la película Dos tipos peligrosos, 3.7 puntos. De esta manera, la icónica conductora volvió a liderar la noche en la televisión.

El terminante consejo de Susana Giménez a Pampita por las infidelidades de Moritán

La sorpresiva separación de Pampita y Roberto García Moritán envuelta en rumores de infidelidades y denuncias de corrupción del empresario durante su gestión en el gobierno porteño, inevitablemente generó diversas opiniones en la farándula, y de la misma manera que Mirtha Legrand, Susana Giménez se refirió al escándalo.

Presente en la gala de Fundaleu junto muchas otras celebrities locales como Chiquita y la mismísima Carolina Pampita Ardohain, en su paso por la alfombra roja la diva de los teléfonos no dejó de charlar con la prensa y terminar dando su tajante consejo a la modelo.

Así, tras evitar hablar de su entrevista con Wanda Nara y su teórica separación de Mauro Icardi y de tildar de disparate una supuesta relación sentimental con su nuevo susano, el ex GH Licha Navarro, fue consultada por la actual situación de Pampita, quien atraviesa una nueva separación escandalosa.

“¿Cómo viste todo lo que pasó con Pampita, la separación?”, fue la consulta del cronista de Intrusos (América TV) y que reprodujo LAM. Y si bien en un primer momento Susana intentó ser políticamente correcta al deslizar “No vi nada, no sé nada, no me meto”, pero al insistir la prensa comparando a Moritán con Huberto Roviralta, la diva dijo lo suyo.

“Bueno, ¿Cuántos nos hemos divorciado?”, lanzó incómoda y luego de que otro cronista le contase que "Mirtha Legrand le recomendó que no regrese con Moritán”, Susana Giménez sentó posición y sentenció al igual que su colega: “No tiene que volver, por supuesto”. Así, para ratificar sus declaraciones, la prensa repreguntó si le recomienda lo mismo que Chiquita Legrand, a lo que la conductora reafirmó: “Por supuesto, ya viví eso. No tiene que volver”.

“¿Cómo viste los rumores? Se habla de infidelidad y de corrupción también”, siguieron preguntándole. Pero allí, Susana deslizó algo incómoda: “Corrupción creo que no, no sé, no sé. De infidelidad puede ser, pero corrupción no”, antes de retirarse del lugar.