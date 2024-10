Rating del miércoles: Bake Off Famosos aplasta a Por amor o por dinero

Minutos después, a las 22.27, el programa de Telefe medía 14.1 puntos, mientras que el de El Trece bajaba su rating: hacía 5.0 puntos.

Antes, a las 21.48, la ficción de Cris Morena que se ve por Telefe, Margarita, obtenía 8.1 puntos de rating. En tanto, el programa The Floor (El Trece), conducido por Guido Kaczka, hacía 7.6 puntos.

Más tarde, a las 22.52, Bake Off Famosos seguía creciendo y medía 15.4 puntos de rating. Sin embargo, no pasaba lo mismo con el reality Por amor o por dinero que hacía 3.8 puntos.

Luego, a las 23.15, el reality de Telefe hacía 15.1 puntos de rating y el de El Trece, 3.7 puntos. Para las 23.26, Bake Off Famosos obtenía 14.9 puntos, mientras que Por amor o por dinero medía 3.1 puntos de rating.

De esta manera, Bake Off Famosos volvió a estar en la cima y aplastó a Por amor o por dinero.

bake off famosos.jpg

Bake Off: Vero Lozano se burló de manera desopilante de la eliminación de Karina Jelinek

Esta semana, Karina Jelinek se convirtió en la primera eliminada de Bake Off Famosos. Antes de irse, la modelo increpó al jurado para saber por qué le tocaba a ella dejar el programa.

"Y ahora quiero decir algo yo: ¿por qué me eliminaron primera para ustedes? Hagan un resumen porque sé que no fui la peor y creo que tengo derecho a decir por qué no fui la peor", lanzó la morocha.

Embed

"Los 14 estuvieron parejos, fue muy mínimo el detalle porque le faltó relleno y la decoración, te vas por muy poca diferencia", le explicó Damián Betular.

En la emisión del martes en Bake Off, Verónica Lozano tuvo que usar la misma estación que le había tocado a Karina. Fiel a su estilo, la conductora hizo referencia -en clave de humor- al intercambio de la modelo con el jurado.

"Me mareo, me mareo. Jurado, ¿por qué? Justifique por qué me echaron", exclamó la figura de Telefe, imitando a su ex compañera. "Ojo, Vero que no seas la próxima", le dijo Wanda Nara. "Sí, yo le pongo humor porque me da miedo", reconoció la animadora.