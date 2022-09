Soledad Aquino salió en defensa del Teto Medina: "Estaba entusiasmado y feliz con su trabajo"

soleaquino.JPG

Soledad Aquino respaldó a El Teto Medina

Este viernes, en Intrusos (América TV), Soledad Aquino le brindó su solidaridad a El Teto Medina. "Estoy preocupada por el Teto", exclamó la ex mujer de Marcelo Tinelli.

La mamá de Mica y Cande relató cómo fue que se enteró de su detención. "Me llama una amiga y me dice: 'a tu amigo Teto lo metieron preso'. Pensé que era una broma. Puse el noticiero, me quedé en shock y empecé a decir: 'no puede ser, no puede ser, es una locura, debe estar todo armado'", recordó.

Aquino reveló que tiene un estrecho vínculo con el ex conductor. "Somos muy amigos porque tenemos valores en común, que son los amigos y la familia", remarcó.

Embed

Además, mencionó que, hace unas semanas, compartió una cena con El Teto Medina. "Hace poco tuvimos una reunión y él fue el centro de atención de la noche. Estaba entusiasmado y feliz con su trabajo", destacó.

Aquino señaló que confía que el ex Ritmo de la noche está lejos de las adicciones. "Superó todo. De hecho, en esa comida no tomó alcohol", sostuvo.

Teto Medina preso 1.jpg

Por último, la ex de Marcelo Tinelli reiteró que El Teto dio un giro en su vida desde que empezó a trabajar en La Razón de Vivir. "Siente que tiene una misión. Por eso, está concentrado en ayudar a los jóvenes", sentenció.