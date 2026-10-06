Rocío Marengo apuntó picante contra Rodrigo de Paul antes de su boda con Tini Stoessel: “¿Nadie va a decir que...?

Pero la información no terminó allí. Ángel de Brito también dio a conocer un dato relacionado con una propiedad que habría generado otro conflicto económico alrededor de la pareja. Se trata de una casa ubicada en Madrid, que Rodrigo de Paul tenía intenciones de comprar.

“Otro de los conflictos económicos fue la casa en Madrid que De Paul quería comprar y valía 7 millones y medio de dólares. La quería comprar con Tini o que la compre Tini porque iban a vivir juntos”, explicó el periodista durante el programa.

A partir de ese tema, la conversación derivó hacia la posibilidad de que Tini y Rodrigo no suscriban un acuerdo prenupcial antes de contraer matrimonio. Fue entonces cuando apareció en escena Rocío Marengo, quien le envió un mensaje a Ángel de Brito con un fuerte cuestionamiento.

Al recibirlo, el conductor advirtió que se trataba de un comentario muy contundente. “Uy, me está diciendo una barbaridad. Si no lo borra, lo leo”, expresó inicialmente De Brito, dejando en suspenso el contenido del mensaje.

Finalmente, el periodista decidió leerlo al aire y expuso el planteo que había realizado la conductora de El Nueve. “¿Nadie va a decir que De Paul es un interesado? Si una chica no quiere firmar un prenupcial es una puta, ¿él está bien?”, escribió Rocío Marengo, quien de esa manera puso el foco en la diferencia de criterios que, según su mirada, existe cuando se analiza la decisión de una mujer respecto de un acuerdo prenupcial.

Pero la pareja de Eduardo Fort no se quedó solamente con esa primera frase y profundizó su postura con otra contundente reflexión: “Es injusto que a las mujeres las midan distinto”.

El comentario generó la inmediata reacción de Ángel de Brito, quien coincidió con el planteo de la conductora y cerró el intercambio con una breve pero clara respuesta al aire: “Buen punto, Marengo”.

De esta manera, mientras continúan apareciendo detalles sobre el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, la boda vuelve a quedar en el centro de la escena por las internas familiares, las cuestiones económicas y ahora también por el debate en torno al acuerdo prenupcial.

Cómo reaccionó Rodrigo de Paul ante el histórico encuentro de Tini Stoessel y Lali Espósito

Hace dos sábados, Tini Stoessel y Lali Espósito protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la música argentina al compartir escenario frente a más de 80 mil personas en el estadio de River Plate.

La ocasión se dio durante el show sold out con el que Lali cerró la era de No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama. La cantante invitó a Tini, con quien interpretó 1Amor y el clásico Like a Virgin, de Madonna, junto a Marilina Bertoldi. El momento terminó con un beso entre las artistas y una ovación multitudinaria.

Después del recital, Tini le dedicó a Lali un profundo mensaje en Instagram, donde destacó el camino que recorrieron juntas y el crecimiento que experimentaron tanto en lo artístico como en lo personal.

“Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos. Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”, escribió.

Y agregó: “Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos. Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre Lali”.

También tuvo palabras para Marilina Bertoldi: “Marilina dios mío qué bestia! Un honor haberte conocido. qué talento y qué lindo fue compartir juntas”.

En medio de la emoción, Rodrigo De Paul no quiso quedar afuera y respaldó públicamente a su pareja con un contundente mensaje: “¡Qué orgullo poder acompañarte, brillas siempre! ¡Te mereces todo! ¡Te amo mucho!”.