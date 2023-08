Rodrigo rompió en llanto y perdió la voz al quedar afuera de la gran final de MasterChef

“Estoy muy contento de haberte conocido y de que te vayas contento y con muchas cosas que aprendiste, así como nosotros aprendimos de vos”, agregó Damián Betular.

“Desde aquel primer día que te vimos dije ‘este pibe tiene algo particular’. Tenés un trabajo maravilloso y creo que esta experiencia no te la vas a olvidar. No te vamos a olvidar y estaremos acá para vos cada vez que lo necesites”, afirmó Germán Martitegui.

La conductora Wanda Nara también le dedicó unas cariñosas palabras al bioquímico: “Creo que lo que más te caracteriza y quiero destacar de vos es que el mundo pasó por una pandemia y pudimos salir adelante por gente como vos. Acá generaste algo muy lindo, sos auténtico y te quiero dar un abrazo”.

Entra lágrimas y con un hilo de voz, reveló el cordobés que “antes de MasterChef me tocó vivir el momento más triste de mi vida. Transité a la vez ese camino tan triste con este tan feliz que ustedes me dieron. Sin esto no sé qué hubiese hecho”. “Me hicieron muy bien todos ustedes", cerró.

Este domingo en MasterChef (Telefe) Antonio López se convirtió en el último eliminado del reality culinario. Estefanía Herlein, Rodolfo Vera Calderón y Rodrigo Salcedo, en tanto, pasaron a la semifinal de la competencia.

El salteño no pudo superar la prueba de esta última gala que consistió en preparar un shawarma de hongos, especialidad del chef Germán Martitegui.

Damián Betular y Martitegui le señalaron que la receta estaba salada: "A los hongos les falta un poco de cocción y tiene marinada cruda por eso está salada".

Cuando el jurado anunció la eliminación de Antonio, la conductora Wanda Nara le dijo unas sentidas palabras: "Yo sé que esas lágrimas son un poco de emoción y un poco de todo. Te merecés todo, Antonio, porque chicos como vos triunfan. No importa de dónde vengas, importa eso que tenés adentro, esa fuerza que tenés de sacar a tu familia adelante. Y tu familia está tranquila porque te tiene a vos. Te quiero dar un abrazo -en ese momento ambos se acercaron y se abrazaron-, dijo Germán que no lloremos pero me hacés llorar".

Antonio, emocionadísimo, expresó antes de despedirse de todos: "Muchas gracias a todos, me voy muy feliz, lo que hizo este programa conmigo no lo voy a olvidar, sacó de mí algo que ni yo conocía. Me voy 100 por ciento cambiado, voy a trabajar, quiero estudiar, quiero salir adelante y no me voy a quedar acá. Yo ya cumplí un sueño y muchísimas gracias a todos por haberme recibido".

"Gracias, Toni. Este aplauso es para vos. Todo el país te quiere ver cumplir tus sueños", cerró la empresaria entre lágrimas.