Rosina Beltrán reveló por qué la pasó mal al salir de Gran Hermano: "Nunca lo conté"

Rosina mencionó que las situaciones internas y los comentarios externos fueron difíciles de manejar. “Pasaron muchas situaciones internas que prefiero guardármelas, pero lo importante es que pudimos mantener el vínculo de amistad”, agregó.

De todos modos, la uruguaya destacó que la amistad prevaleció por encima de todo y se lleva muy bien con Luchi y Zoe. "Somos muy amigas las tres!", señaló.

Rosina también habló sobre cómo ha sido su vida después de Gran Hermano y cómo ha manejado la fama repentina. La modelo mencionó que ha recibido muchas propuestas laborales, pero que está siendo muy selectiva con los proyectos que elige. “Quiero tomarme mi tiempo y elegir bien. No quiero apresurarme y hacer algo de lo que después me arrepienta”, comentó.

Rosina Beltrán reveló la increíble situación que vivió con un hombre en Francia: "Son tremendos"

Luego de su salto a la popularidad en la casa de Gran Hermano, Telefe, Rosina Beltrán se encuentra en Francia donde fue contratada por una importante marca de perfumes para promocionar el producto.

Muchos de los ex jugadores del reality tratan de aprovechar este momento para conseguir distintos trabajos y propuestas laborales que le llegan para facturar.

Aprovechando también el tiempo libre en el país europeo, la uruguaya, que quedó eliminada de Gran Hermano a fines de marzo, contó desde su cuenta en Instagram la particular situación que vivió con un hombre en ese país.

Rosina contó que fue a un restaurante a comer y al momento de pedir la cuenta para irse el mozo que la atendió le trajo el ticket a pagar y también le anotó su número de teléfono.

"Estoy terminando de comer, le pido al mozo la cuenta... Me la trae y me deja el numerito de él", expresó Rosina Beltrán sorprendida por la situación.

Y destacó entre risas mientras caminaba: "Son tremendos los franceses acá... No pierden el tiempo. No, no, no, no... que gracioso".

Además, Rosina fue compartiendo las distintas experiencias en la recorrida por los lugares típicos turísticos de París como la famosa Torre Eiffel.