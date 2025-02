Sabrina Rojas lanzó una durísima indirecta contra Luciano Castro tras el comienzo de clases

“Así que acá, una vez más, sacando botones a las chombas del cole y reemplazando los de unos pantalones donados por una mamá. Porque también nos pasamos los uniformes que no vamos usando. La vida misma”, continuó.

Sabrina Rojas contra Luciano Castro - uniforme

Dicho eso, decidió hacer catarsis sobre la crianza de los hijos con padres separados y escribió: "Las mamás etiquetamos, conseguimos, buscamos presupuestos, imprimimos, cosemos, pedimos turnos para los aptos médicos, lo llevamos al turno, averiguamos por la compu que se necesita la buscamos, los anotamos en los deportes, contenemos, llevamos, traemos, organizamos y también trabajamos fuera de casa".

“Cuánto más fácil sería trabajar y que te traigan a los nenes dos o tres veces por semana con todo resuelto, ¿no? Pero más lindo sería que valoren lo que hacés", finalizó en una clara indirecta para Luciano.

Sabrina Rojas contra Luciano Castro

Confirman el romance de Sabrina Rojas con un compañero de trabajo: "Fueron a un hotel alojamiento"

En LAM (América TV), Pepe Ochoa confirmó este martes que Sabrina Rojas y Martín Salwe estarían teniendo un fogoso romance. "Tengo el nombre, a dónde fueron y a la hora que salieron", sostuvo el productor después de asegurar que los colegas tendrían "algo".

"Fueron a un hotel alojamiento. La persona que me lo contó, me dio detalles, me dijo 'los vi' y me dio el modelo de una camioneta, la busqué y coincidía con la que tiene uno de los protagonistas", contó Ochoa.

Luego, en una nota en conjunto con Rojas y Salwe, cuando le preguntaron por el presunto romance, la modelo afirmó: "Puedo ser la madre de Salwe".

"Nadie encaró a nadie, no pasó nada, ojalá pasara", aseguró Martín. "Tiene mucha juventud él, yo no busca tanta juventud, a mí me gustan de 40 para arriba, igual me gustaría saber de dónde nace el rumor", preguntó la conductora de Pasó en América.

"Porque cuando no es verdad me causa intriga de dónde nace. De dónde nace algo que no existe... porque no hemos compartido nada todavía", siguió Rojas. "Tampoco digas todavía", le comentó entre risas Salwe a Rojas.