La sorpresiva declaración de Sabrina Rojas sobre Envidiosa, la serie que protagoniza Griselda Siciliani

Así las cosas, cuando este viernes Sabrina estuvo invitada al piso de Ángel responde (Bondi Live),los usuarios no duraron en consultarle si había visto Envidiosa, la serie protagonizada por Griselda Siciliani que acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix.

"Cuando estuve en pareja con Luciano, conocí a muchos actores, y a partir de ahí me costó ver ficción argentina, porque al conocerlos y tratarlos, me costaba meterme en la historia. Incluso las novelas que él hacía, no las veía", argumentó inmediatamente la ex de Castro.

Al tiempo que respecto de Envidiosa, sorprendió a todos al halagar su trabajo. "Vi dos capítulos. No sé bien por qué la dejé. Ella y todo el elenco me parecen espectaculares. Ella me parece maravillosa como actriz", comentó.

En ese momento Carla Conte y Julieta Argenta, quienes le están haciendo el aguante a Ángel de Brito que está de vacaciones, intervinieron celebrando que supiese separar la cuestión personal de la obra de la actriz. "Sí, en ese sentido, sí", aseguró entonces Sabrina dejando en claro que su enfrentamiento mediático con Griselda no le impide tener una visión objetiva de su trabajo como artista.

Griselda Siciliani sorprendió con sus declaraciones sobre los celos con Luciano Castro

Asimismo, un par de días atrás Griselda Siciliani dejó picantes declaraciones al revelar si es celosa y si le molestaría que su actual pareja, y ex de Sabrina Rojas, Luciano Castro esté con otra mujer.

Fue en su visita al programa Sería increíble, Olga, que conducen Nati Jota y Damián Betular, donde la actriz fue sincera al responder de manera muy directa.

"¿Nunca fuiste celosa en el amor?", le consultó la conductora. A lo que la actriz reaccionó sin vueltas: “¿Celos de qué voy a tener? ¿De qué garche con alguien?".

Nati Jota, sorprendida por la devolución de la actriz, le preguntó por su relación con Castro: "¿No te importa que garche con alguien?". Y Griselda Siciliani comentó con seguridad: "No me importa".

Y dejó en claro al instante: "No tengo una relación abierta. Lo pienso por mí, si me llegás a agarrar el teléfono o preguntar con quién me encontré o tomé un café, me parece un: 'dale, bolu..'".

Cabe recordar que Griselda Siciliani y Luciano Castro están juntos hace unos meses al tiempo de que el galán se separó de Flor Vigna tras más de dos años de novios.

