Sabrina Rojas y Luciano Castro, más unidos que nunca por sus hijos

"Todos al colegio!!! Primer día de una nueva etapa, segundo y cuarto grado, no te tenemos miedo!!!", expresó Sabrina Rojas en una tierna postal de la familia mientras el actor manejaba el auto rumbo al colegio de los chicos.

Cabe recordar que tanto Sabrina como Luciano rehicieron su vida sentimental luego de separarse. Rojas está de novia con El Tucu López mientras que Castro está en pareja con Flor Vigna. Todos ellos mantienen un gran vínculo entre sí, incluso recibieron juntos el 2022 sin la presencia de López, que se encontraba en su querido Tucumán.

La reacción de Sabrina Rojas ante las fotos de Flor Vigna y Luciano Castro ¡en la cama!

Flor Vigna y Luciano Castro viven a pleno su romance, el cual blanquearon hace unos meses en público y se muestran muy enamorados desde las redes sociales. Hace un tiempo, la cantante publicó una secuencia de fotos en la intimidad junto a Castro donde se los ve a pura risa en la cama.

"Tus ojitos color miel y todo lo nuevo que me haces descubrir", expresó enamorada Flor Vigna en Instagram. Al ver estas fotos, Sabrina Rojas, ex de Luciano Castro, con quien tiene dos hijos -Esperanza y Fausto-, reaccionó de manera virtual con un like en la publicación, aprobando el momento de felicidad de la pareja.