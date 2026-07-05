Rating: cuánto midió el especial de Por el mundo con Marley y Susana Giménez

El ciclo obtuvo un promedio final de 11.4 puntos de rating, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media, y fue el tercer programa más visto del día y uno de los de mayor rating para Marley. La segunda parte del programa, que duró un poco más de media hora, logró 8.9. Más tarde, Gran Hermano: la noche de los ex hizo 7.1 puntos en su primera parte y 5.8 en la segunda. Lo más visto del sábado fue el partido de Paraguay vs. Francia con 20.4 puntos.

Por su parte, a las 21:30 comenzó La noche de Mirtha (El Trece), que arrancó con un piso de 3.8 puntos. Ya en su horario habitual, luego del cambio de la semana pasada para evitar competir con la Selección, Mirtha Legrand recibió a Susana Roccasalvo, Lucas Morando, Diego Ramos y Bertie Venegas Lynch. Durante la emisión felicitó a la Scaloneta por el triunfo, repasó la actualidad junto a sus invitados y dedicó unas sentidas palabras para recordar a Ernestina Pais, fallecida días atrás. El programa alcanzó un promedio final de 3.3 puntos con picos de casi 4.