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ANÁLISIS DE AUDIENCIA

Rating: cuánto midió el especial de Por el mundo con Marley y Susana Giménez

El regreso de Susana Giménez impulsó a Por el mundo mundial tras el partidazo de Argentina: enterate cómo fue la noche del rating.

5 jul 2026, 09:50
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Rating: cuánto midió el especial de Por el mundo con Marley y Susana Giménez

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El Mundial de Fútbol FIFA 2026 sigue siendo un fenómeno de audiencia. El sufrido triunfo de la Selección argentina frente a Cabo Verde promedió 39.4 puntos de rating en la televisión abierta: 34.9 por Telefe y 4.5 por la Televisión Pública/DSports, la mejor marca del año para la pantalla estatal.

La transmisión especial que Telefe puso al aire desde las 16 le permitió al canal quedarse con el liderazgo del día con un promedio de 16.3 puntos, una cifra que no se veía desde hace tiempo en la televisión abierta.

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Tras el encuentro, todas las miradas estuvieron puestas en el regreso de Susana Giménez, quien reapareció en la pantalla de Telefe como invitada especial de Por el mundo mundial, el ciclo que conduce Marley desde Miami. Se trató de la primera aparición televisiva de la diva luego de los rumores sobre una serie de entrevistas que todavía no fueron estrenadas y también de la primera figura invitada al programa tras la sorpresiva salida de Ian Lucas.

El especial comenzó a las 20:19 con un piso de 13.9 puntos, heredado del encuentro entre Paraguay y Francia, liderando cómodamente su franja. Durante el programa, Susana y Marley revivieron la emoción del partido de la Selección y compartieron divertidas anécdotas. La conductora reveló que, tras cambiar la cerradura de su casa de Miami, olvidó llevar la llave y debió despertar a un vecino para poder ingresar. Además, confirmó que se está preparando una película sobre su vida que verá la luz próximamente.

El ciclo obtuvo un promedio final de 11.4 puntos de rating, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media, y fue el tercer programa más visto del día y uno de los de mayor rating para Marley. La segunda parte del programa, que duró un poco más de media hora, logró 8.9. Más tarde, Gran Hermano: la noche de los ex hizo 7.1 puntos en su primera parte y 5.8 en la segunda. Lo más visto del sábado fue el partido de Paraguay vs. Francia con 20.4 puntos.

Por su parte, a las 21:30 comenzó La noche de Mirtha (El Trece), que arrancó con un piso de 3.8 puntos. Ya en su horario habitual, luego del cambio de la semana pasada para evitar competir con la Selección, Mirtha Legrand recibió a Susana Roccasalvo, Lucas Morando, Diego Ramos y Bertie Venegas Lynch. Durante la emisión felicitó a la Scaloneta por el triunfo, repasó la actualidad junto a sus invitados y dedicó unas sentidas palabras para recordar a Ernestina Pais, fallecida días atrás. El programa alcanzó un promedio final de 3.3 puntos con picos de casi 4.

     

 

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