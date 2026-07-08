A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SPOILER

Santiago del Moro anunció una explosiva salida de Gran Hermano y Ángel de Brito reveló quién es

Un enigmático mensaje de Santiago del Moro encendió las alarmas y Ángel de Brito terminó revelando qué participante abandonará Gran Hermano y cuál es el motivo.

8 jul 2026, 14:00
Banner seguínos en google Primicias Ya
Santiago del Moro anunció una explosiva salida de Gran Hermano y Ángel de Brito reveló quién es

Santiago del Moro anunció una explosiva salida de Gran Hermano y Ángel de Brito reveló quién es

Santiago del Moro anunció una explosiva salida de Gran Hermano y Ángel de Brito reveló quién es

Santiago del Moro anunció una explosiva salida de Gran Hermano y Ángel de Brito reveló quién es

Gran Hermano Generación Dorada atraviesa nuevamente un momento de incertidumbre luego de un inesperado anuncio de Santiago del Moro, quien sorprendió a los seguidores del reality con un enigmático mensaje sobre la salida de una de las participantes más cuestionadas de esta temporada.

El conductor del ciclo de Telefe recurrió a sus historias de Instagram para anticipar que una jugadora dejaría la casa más famosa del país. Sin embargo, evitó revelar de quién se trataba, lo que rápidamente alimentó las especulaciones entre los fanáticos del programa.

Leé también

La tajante reacción de Nigro cuando Santiago del Moro cuestionó su juego en Gran Hermano

La tajante reacción de Nigro cuando Santiago del Moro cuestionó su juego en Gran Hermano

En su publicación, Del Moro expresó: “Me comunica el Big que esta noche seguramente una de las participantes más señaladas de esta edición dejará la casa”. La frase fue suficiente para que las redes sociales comenzaran a debatir sobre la identidad de la participante involucrada.

Minutos después, el conductor amplió su mensaje con una reflexión que también despertó la atención de los seguidores del reality. “Después de todo lo que se dijo, después de tantas polémicas, nunca hay que olvidar que antes que un jugador siempre hay una persona. Así es la vida, así es Gran Hermano”, escribió, sin brindar mayores precisiones sobre la situación.

La falta de detalles provocó que crecieran las versiones acerca de quién abandonaría la competencia. Mientras tanto, el misterio se mantuvo durante varias horas hasta que Ángel de Brito dio a conocer información que permitió entender qué había detrás del comunicado compartido por el conductor del ciclo.

Al aire de su programa en Bondi, el periodista reveló cuál sería la participante que dejaría el reality y explicó el motivo de esa decisión. “Esta noche se despide Andrea del Boca del programa”, anunció, haciendo referencia a lo que sucederá durante la emisión del ciclo.

Luego, De Brito aclaró que la salida no tendría relación con el desarrollo del juego ni con las estrategias dentro de la casa, sino con un delicado asunto familiar. En ese contexto, el conductor explicó: “No sabemos si volverá, pero tiene que ver con la salud de su mamá y eso fue lo que anunció Santiago en el comunicado sin nombrarla”.

Por último, Ángel de Brito no descartó que la actriz pueda reincorporarse más adelante al reality y dejó abierta esa posibilidad al señalar: “Quién sabe si después tiene ganas de volver o no, porque dura hasta septiembre”.

De esta manera, el futuro de Andrea del Boca dentro de Gran Hermano Generación Dorada quedó envuelto en nuevos interrogantes y todo tipo de cuestionamientos. Ahora, la expectativa de los seguidores está puesta en la próxima gala, donde se conocerá de qué manera será su despedida y si su alejamiento será definitivo o únicamente temporal debido a la situación familiar que atraviesa.

Cuál fue la aclaración de Santiago del Moro tras los dichos de Andrea del Boca en Gran Hermano sobre una novela vertical

Hace algo más de una semana, algunos recortes de una conversación entre Andrea del Boca y Manuel dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvieron a instalar rumores sobre una supuesta “novela vertical” que él podría protagonizar. Ante la repercusión, Santiago del Moro decidió hacer una aclaración contundente para desligar al programa y al canal de esas versiones.

Al referirse a la situación, el conductor fue categórico y aclaró: "Viste que Andrea ha estado hablando una novela vertical, no sé qué cosa. Eso es cosa de ella".

Luego profundizó su postura y remarcó que se trata de una idea personal de la actriz, sin ninguna relación con el canal ni con la producción del ciclo. "Pero eso es cosa de ella, no tiene nada que ver ni el canal, ni GH. Aparte no sabemos si es su estrategia o algo que ella tiene pensado desde antes, pero el canal no tiene nada que ver ni con una novela ni vertical ni horizontal ni oblicua ni nada, absolutamente nada, pero bueno... ella puede hacer lo que quiera con su vida", sostuvo.

Con estas declaraciones, Del Moro buscó poner fin a las especulaciones y dejó en claro que los dichos de Andrea del Boca corresponden exclusivamente a su propia estrategia o pensamiento dentro del juego, sin vínculo alguno con un proyecto impulsado por Telefe o por la producción de Gran Hermano.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Santiago del Moro Gran Hermano Angel de Brito Andrea del Boca

Lo más visto