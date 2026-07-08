Santiago del Moro anunció una explosiva salida de Gran Hermano y Ángel de Brito reveló quién es

La falta de detalles provocó que crecieran las versiones acerca de quién abandonaría la competencia. Mientras tanto, el misterio se mantuvo durante varias horas hasta que Ángel de Brito dio a conocer información que permitió entender qué había detrás del comunicado compartido por el conductor del ciclo.

Al aire de su programa en Bondi, el periodista reveló cuál sería la participante que dejaría el reality y explicó el motivo de esa decisión. “Esta noche se despide Andrea del Boca del programa”, anunció, haciendo referencia a lo que sucederá durante la emisión del ciclo.

Luego, De Brito aclaró que la salida no tendría relación con el desarrollo del juego ni con las estrategias dentro de la casa, sino con un delicado asunto familiar. En ese contexto, el conductor explicó: “No sabemos si volverá, pero tiene que ver con la salud de su mamá y eso fue lo que anunció Santiago en el comunicado sin nombrarla”.

Por último, Ángel de Brito no descartó que la actriz pueda reincorporarse más adelante al reality y dejó abierta esa posibilidad al señalar: “Quién sabe si después tiene ganas de volver o no, porque dura hasta septiembre”.

De esta manera, el futuro de Andrea del Boca dentro de Gran Hermano Generación Dorada quedó envuelto en nuevos interrogantes y todo tipo de cuestionamientos. Ahora, la expectativa de los seguidores está puesta en la próxima gala, donde se conocerá de qué manera será su despedida y si su alejamiento será definitivo o únicamente temporal debido a la situación familiar que atraviesa.

Cuál fue la aclaración de Santiago del Moro tras los dichos de Andrea del Boca en Gran Hermano sobre una novela vertical

Hace algo más de una semana, algunos recortes de una conversación entre Andrea del Boca y Manuel dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvieron a instalar rumores sobre una supuesta “novela vertical” que él podría protagonizar. Ante la repercusión, Santiago del Moro decidió hacer una aclaración contundente para desligar al programa y al canal de esas versiones.

Al referirse a la situación, el conductor fue categórico y aclaró: "Viste que Andrea ha estado hablando una novela vertical, no sé qué cosa. Eso es cosa de ella".

Luego profundizó su postura y remarcó que se trata de una idea personal de la actriz, sin ninguna relación con el canal ni con la producción del ciclo. "Pero eso es cosa de ella, no tiene nada que ver ni el canal, ni GH. Aparte no sabemos si es su estrategia o algo que ella tiene pensado desde antes, pero el canal no tiene nada que ver ni con una novela ni vertical ni horizontal ni oblicua ni nada, absolutamente nada, pero bueno... ella puede hacer lo que quiera con su vida", sostuvo.

Con estas declaraciones, Del Moro buscó poner fin a las especulaciones y dejó en claro que los dichos de Andrea del Boca corresponden exclusivamente a su propia estrategia o pensamiento dentro del juego, sin vínculo alguno con un proyecto impulsado por Telefe o por la producción de Gran Hermano.