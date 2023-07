Se conocieron nuevos detalles sobre la salud de Silvina Luna: "Sigue intubada, pero..."

"Entonces, yo fui a mi fuente y sí, me confirmaron que la habían intubado", añadió Estefi. "Yo hablo con una persona que está con ella en el hospital. Le escribí para saber cómo seguía Silvina, y lo que me dijo 'es verdad (que la intubaron). El cuadro sigue siendo el mismo'", expuso Berardi.

Luego, la panelista agregó: "Hoy me aclaró, y por eso lo comparto, que está mejorando muy de a poco. Si bien sigue intubada, hay una pequeña mejoría".

"Lo que le dijeron los médicos a los amigos y a la familia de Silvina es que es normal que después de una intubación, que pueda pasar nuevamente lo mismo", detalló Estefi.

Silvina Luna

El tremendo consejo que le dio Silvina Luna a Marian Farjat sobre las cirugías estéticas

Este domingo, Ángel de Brito confirmó que Silvina Luna, quien continúa internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano, debió ser intubada nuevamente. A partir de esto, Marian Farjat se sumó a la cadena de oración y recordó desde sus redes sociales el consejo que la había dado la modelo sobre las cirugías estéticas.

En su tuit, la ex participante de El hotel de los famosos escribió: “No puedo creer lo de Silvina Luna. Recemos por ella así sale de esta”. Y rememoró cómo se conocieron. “Tuve la oportunidad de conocerla y compartir varios eventos juntas. La verdad siempre fue súperprofesional, y sobre todo, gran persona”, agregó.

“Nunca me voy a olvidar cuando en 2016 me dijo 'no te operes nunca', y pues caprichosa, al año siguiente me operé la nariz y tuve mala praxis”, reflexionó.

“Hay que escuchar a los mayores o a las personas con experiencia. Te quiero Sil. Fuerzas, vos podés reina”, cerró el tuit la influencer. El año pasado, Farjat había contado a través de sus historias de Intagram que había sufrido de mala praxis.

“No puedo dormir, no puedo respirar, no puedo cantar. Me hice estudios de todo tipo en pulmones, bronquios... tengo todo perfecto. No soy médica, pero ahora estoy investigando y me entero de materiales y cosas que mi organismo rechazó porque no deberían estar ahí”, había explicado la joven en la red social.