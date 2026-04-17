Un participante rompió el aislamiento en Gran Hermano y no lo mostraron

Ahí, Fabbiani sintetizó el panorama con claridad: “O sea, el primer sueldo se lo embargan, le quitan esa primera cuota destinada a las hijas de Brian Sarmiento, una cuota que él debía y el segundo sueldo, apela”.

Una situación que mezcla la vida privada del participante con su paso por el reality y que promete seguir generando repercusiones.

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Qué fue lo que frenó que Brian Sarmiento y Danelik tuvieran intimidad en Gran Hermano

Brian Sarmiento y Danelik Galazán protagonizaron una de las escenas más comentadas de Gran Hermano 2026 (Telefe). La madrugada del viernes los encontró cada vez más cerca, entre besos y caricias que parecían anticipar un desenlace inevitable. Sin embargo, el ex Banfield sorprendió con una confesión inesperada que cambió el rumbo de la situación.

Las cámaras registraron el momento en que Sarmiento decidió frenar y explicarle a Danelik que no podía continuar por un fuerte dolor en sus genitales. Esa revelación cortó de golpe la tensión y dejó a la tucumana desconcertada.

Lejos de quedar en secreto, la historia se expandió rápidamente dentro de la casa. Al despertar, Danelik compartió lo ocurrido con sus compañeros y generó todo tipo de reacciones. Una de las más llamativas fue la de Yanina Zilli, quien le sugirió recurrir a la autosatisfacción, comentario que desató risas y comentarios picantes entre los demás jugadores.

El episodio, que ya se convirtió en tema de conversación dentro y fuera del reality, podría ser el último capítulo de la relación entre ambos. Según encuestas que circulan en redes sociales, Brian Sarmiento aparece como el principal candidato a abandonar la competencia en la próxima gala de eliminación.

Su posible salida no pasaría inadvertida: varios participantes ya manifestaron su cansancio por sus actitudes, los gritos y el trato hacia el resto. De confirmarse, el reality perdería a uno de sus protagonistas más polémicos, dejando a la casa con un clima completamente distinto.