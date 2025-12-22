Luciana Salazar furiosa con Martín Redrado tras la audiencia por alimentos de su hija Matilda: "Es un pa..."

En ese mismo sentido, la actriz descartó que el conflicto tenga que ver con cuestiones económicas y apuntó directamente al patrimonio de su ex: “Esto no es una cuestión de plata. Es multimillonario. Ustedes no dimensionan el patrimonio de Redrado. Fui ocho años su mujer, sé los gastos que maneja”.

Para Salazar, la negativa del economista responde a un trasfondo personal y emocional. “Lo que más me enoja es que no piensa ni siquiera en la mujer que tiene al lado. Es una falta de respeto total seguir en algo con una ex. No respeta nada”, lanzó, y agregó con dureza: “Ojalá ella le diga que tiene que ponerle un fin a todo esto”.

Por último, Luciana fue contundente al hablar de lo que siente hoy por Redrado. “La verdad es que no me lo crucé. Tengo tanto rechazo hacia su persona que prefiero que siga siendo así”, afirmó, dejando en claro que el conflicto está lejos de cerrarse y que la batalla judicial continúa.

Cómo atraviesa Matilda Salazar el conflicto con Martín Redrado

En medio de una disputa legal que parece no tener final, Luciana Salazar puso el foco en el aspecto más doloroso del conflicto: el impacto emocional que esta batalla judicial tiene en su hija, Matilda.

“Matilda sufre cómo estoy yo”, confesó Luciana, en diálogo con Puro Show (El Trece), visiblemente conmovida. Según explicó, la menor percibe cada momento de angustia y cansancio que atraviesa su madre y responde con una sensibilidad que emociona. “Cuando me ve triste, me abraza”, reveló.

El relato se volvió aún más fuerte cuando Salazar contó que Matilda ya no hace preguntas. “Ya ni me pregunta por qué estoy triste, porque ya sabe”, admitió, dando cuenta de una situación que se volvió habitual y emocionalmente pesada para una niña que crece en medio de un conflicto judicial de alta exposición mediática.

Agotada y desbordada, Luciana pidió que el conflicto llegue a su fin cuanto antes. “Así no se puede seguir, esto debe terminar”, expresó, remarcando que, más allá de cualquier instancia legal, su principal preocupación es el bienestar emocional de su hija y las marcas que esta disputa podría dejar en su infancia.