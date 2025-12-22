Luciana Salazar furiosa con Martín Redrado tras la audiencia por alimentos de su hija Matilda: "Es un pa..."
La actriz se presentó en los Tribunales para lograr destrabar el conflicto legal que mantiene hace tiempo con el economista, Martín Redrado por la cuota alimentaria de su hija, Matilda. Mirá todo lo que dijo.
22 dic 2025, 13:00
Luciana Salazar volvió a los Tribunales con la expectativa de destrabar, de una vez por todas, el conflicto judicial que mantiene con su ex pareja Martín Redrado, por la cuota alimentaria de su hija, Matilda (8). Sin embargo, lejos de llegar a un acuerdo, la modelo se fue con bronca, decepción y una fuerte y contundente declaración contra el economista. "Es un papelón, una burla a la Justicia", sentenció.
La audiencia, que buscaba avanzar en un entendimiento antes de 2026, terminó sin resultados. Salazar reclama que Redrado cumpla con el acuerdo que firmó años atrás, en el que se comprometía a hacerse cargo de la manutención de la menor hasta su mayoría de edad.
Si bien el ex presidente del Banco Central hoy desconoce ese documento, lo cierto es que durante los primeros tres años de vida de Matilda, según trascendió, Redrado abonó la cuota alimentaria correspondiente.
Indignada por el desenlace, Luciana no ocultó su malestar y fue tajante al hablar en un móvil para el programa Las Mañanas con Andino (TV Pública): “Fue una pérdida de tiempo total”. Además, expresó su frustración por la falta de definiciones y dejó en manos de la Justicia una resolución urgente: “Dios quiera que el juez se expida antes de la feria judicial. Estoy totalmente desilusionada”.
En ese mismo sentido, la actriz descartó que el conflicto tenga que ver con cuestiones económicas y apuntó directamente al patrimonio de su ex: “Esto no es una cuestión de plata. Es multimillonario. Ustedes no dimensionan el patrimonio de Redrado. Fui ocho años su mujer, sé los gastos que maneja”.
Para Salazar, la negativa del economista responde a un trasfondo personal y emocional. “Lo que más me enoja es que no piensa ni siquiera en la mujer que tiene al lado. Es una falta de respeto total seguir en algo con una ex. No respeta nada”, lanzó, y agregó con dureza: “Ojalá ella le diga que tiene que ponerle un fin a todo esto”.
Por último, Luciana fue contundente al hablar de lo que siente hoy por Redrado. “La verdad es que no me lo crucé. Tengo tanto rechazo hacia su persona que prefiero que siga siendo así”, afirmó, dejando en claro que el conflicto está lejos de cerrarse y que la batalla judicial continúa.
Cómo atraviesa Matilda Salazar el conflicto con Martín Redrado
En medio de una disputa legal que parece no tener final, Luciana Salazar puso el foco en el aspecto más doloroso del conflicto: el impacto emocional que esta batalla judicial tiene en su hija, Matilda.
“Matilda sufre cómo estoy yo”, confesó Luciana, en diálogo con Puro Show (El Trece), visiblemente conmovida. Según explicó, la menor percibe cada momento de angustia y cansancio que atraviesa su madre y responde con una sensibilidad que emociona. “Cuando me ve triste, me abraza”, reveló.
El relato se volvió aún más fuerte cuando Salazar contó que Matilda ya no hace preguntas. “Ya ni me pregunta por qué estoy triste, porque ya sabe”, admitió, dando cuenta de una situación que se volvió habitual y emocionalmente pesada para una niña que crece en medio de un conflicto judicial de alta exposición mediática.
Agotada y desbordada, Luciana pidió que el conflicto llegue a su fin cuanto antes. “Así no se puede seguir, esto debe terminar”, expresó, remarcando que, más allá de cualquier instancia legal, su principal preocupación es el bienestar emocional de su hija y las marcas que esta disputa podría dejar en su infancia.