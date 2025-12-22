El motivo por el que Wanda Nara no habla de Mauro Icardi tras el arribo del jugador a la Argentina
Aunque siempre fue frontal y explosiva en redes, Wanda sorprendió con un silencio absoluto ante el arribo de Icardi al país. El motivo, sorprende.
Es sabido que Wanda Nara nunca se guardó nada. Durante meses, utilizó sus redes sociales para realizar descargos durísimos y exponer sin filtros el conflicto conMauro Icardi. Sin embargo, esta vez llamó la atención su silencio absoluto frente a la llegada del futbolista a la Argentina: ni una historia, ni un posteo, ni una indirecta. Nada.
Quien arrojó luz sobre esta actitud fue la conductora de SQP (América TV), Yanina Latorre, quien explicó que el mutismo de Wanda no es casual ni emocional, sino parte de una nueva estrategia legal.
“Los nuevos abogados de Wanda no la dejan hablar de todo esto”, aseguró Yanina en historias de Instagram, y sumó información clave sobre el conflicto de alimentos que mantienen desde hace meses.
Según detalló Latorre, Icardi acumulaba una deuda de 14 meses de cuota alimentaria. Antes de viajar a Buenos Aires, realizó un pago parcial con el objetivo de ser retirado de la lista de deudores y poder entrar y salir del país sin inconvenientes. Ese pago, sin embargo, solo correspondería a cuatro meses de deuda.
“Ella tiene intenciones de embargarle el sueldo del nuevo club donde vaya a jugar”, reveló Yanina, dejando en claro que el conflicto judicial está lejos de resolverse.
Por lo pronto, el abogado de la conductora, Diego Palombo, habrían definido un cambio total de estrategia: bajar el perfil mediático del caso y evitar cualquier exposición pública. El objetivo es claro: mostrar buena voluntad ante la Justicia y allanar el camino hacia un posible acuerdo, lejos de las cámaras.
Cuánto cuesta el auto que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez
La China Suárez volvió a marcar tendencia en redes sociales al mostrar los regalos que recibió de Mauro Icardi en la previa de la Navidad. Entre carteras, detalles personalizados y mensajes románticos, hubo un obsequio que se llevó todas las miradas y generó revuelo inmediato entre sus seguidores: un auto de alta gama que confirma el gran momento que atraviesa la pareja.
Fue la propia actriz quien compartió en su cuenta de Instagram una imagen desde el interior del vehículo, donde se destacó un detalle íntimo y romántico. Junto a la palanca de cambios, Icardi dejó una carta escrita de puño y letra, un gesto que sumó emotividad al impactante regalo y que no pasó desapercibido para los fans.
El modelo elegido por el futbolista es un Hongqi E-HS9, un SUV eléctrico premium de origen chino que en el mercado europeo es apodado como el “Rolls-Royce chino”. Se trata de un vehículo de lujo que combina tecnología de última generación, diseño sofisticado y prestaciones de alto nivel.
En cuanto a su valor, el Hongqi E-HS9 tiene un precio que oscila entre los 93.989 y los 130.656 euros, dependiendo de la versión y el equipamiento. Una cifra que lo ubica entre los autos eléctricos más exclusivos del mercado.