El motivo por el que Wanda Nara no habla de Mauro Icardi tras el arribo del jugador a la Argentina

“Ella tiene intenciones de embargarle el sueldo del nuevo club donde vaya a jugar”, reveló Yanina, dejando en claro que el conflicto judicial está lejos de resolverse.

Por lo pronto, el abogado de la conductora, Diego Palombo, habrían definido un cambio total de estrategia: bajar el perfil mediático del caso y evitar cualquier exposición pública. El objetivo es claro: mostrar buena voluntad ante la Justicia y allanar el camino hacia un posible acuerdo, lejos de las cámaras.

Yanina Latorre

Cuánto cuesta el auto que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez

La China Suárez volvió a marcar tendencia en redes sociales al mostrar los regalos que recibió de Mauro Icardi en la previa de la Navidad. Entre carteras, detalles personalizados y mensajes románticos, hubo un obsequio que se llevó todas las miradas y generó revuelo inmediato entre sus seguidores: un auto de alta gama que confirma el gran momento que atraviesa la pareja.

Fue la propia actriz quien compartió en su cuenta de Instagram una imagen desde el interior del vehículo, donde se destacó un detalle íntimo y romántico. Junto a la palanca de cambios, Icardi dejó una carta escrita de puño y letra, un gesto que sumó emotividad al impactante regalo y que no pasó desapercibido para los fans.

801e33d8-35bb-41ee-bc72-6db3f135dfd9

El modelo elegido por el futbolista es un Hongqi E-HS9, un SUV eléctrico premium de origen chino que en el mercado europeo es apodado como el “Rolls-Royce chino”. Se trata de un vehículo de lujo que combina tecnología de última generación, diseño sofisticado y prestaciones de alto nivel.

En cuanto a su valor, el Hongqi E-HS9 tiene un precio que oscila entre los 93.989 y los 130.656 euros, dependiendo de la versión y el equipamiento. Una cifra que lo ubica entre los autos eléctricos más exclusivos del mercado.