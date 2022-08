Se conoció un audio privado entre Juana Viale y Mirtha Legrand: "¿Qué vamos a hacer?"

Embed

La diva de los almuerzos le responde a Juanita con mucho entusiasmo y feliz por compartir con ella el resultado de las negociaciones con El Trece. "Hola Juani.... ¡Vuelvo, volvemos!", le contesta la figura número uno del espectáculo, emocionada con la noticia.

Ángel precisó que la estrella de la TV y su nieta firmarán mañana su contrato con el canal de Constitución para una temporada más. "Mirtha va los sábados y Juana, los domingos", sentenció.

image.png

Mirtha Legrand, envuelta en una polémica: ¿alguien le bloquea los contactos de WhatsApp?

Mirtha Legrand quedó envuelta en una polémica luego de que se conociera que tiene a varios periodistas bloqueados en su teléfono. Todo se generó por una denuncia de Carlos Monti. El periodista afirmó lo tiene bloqueado y apuntó contra el entorno de la diva.

"Mirtha, desbloqueame. Sé que no lo hiciste vos, pero alguien me bloqueó. Pedile a tu contactor o a tu chofer, que me desbloquee", expresó el panelista de Nosotros a la mañana.

image.png

La opinión de Marcela Tinayre tras los dichos de Carlos Monti

En una nota con LAM, Marcela Tinayre se refirió a la polémica en torno a los números que Mirtha Legrand tiene bloqueados en su teléfono."Me parece demasiado lo que dice Monti", comentó la hija de la diva.

Marcela indicó que cree que debe haber sido una decisión de su madre: "Lo puede haber bloqueado mamá". "Es una huevada muy grande. ¿Por qué vamos a hacer eso?", sentenció la hija de Chiquita.