Se conoció una nueva interna entre Benjamín Vicuña y la China Suárez y aseguran que hubo fuertes discusiones

“Vicuña está celoso, más allá de que hoy discutió con Rosenfeld, parece que hay un tema bastante complicado. Está muy celoso desde el día cero porque siente que la China se fue con un tipo más joven, lindo y millonario”, aseguró Viviana.

Además, en paralelo reveló el difícil momento que Benjamín está viviendo con su pareja actual y explicó: “Él está de novio con Anita Espasandín, parece que está muy enojada también. Vicuña tiene otro problema porque el ex marido y la familia de esta chica le dicen que ella se ocupa más de los hijos de Benjamín que de los propios”.

Lo cierto es que en el último tiempo, la China tuvo muchos viajes con Mauro Icardi y sus hijos estuvieron a cargo de su papá, por ende también pasando tiempo con Anita.

benjamin vicuña la china suarez mauro icardi.jpg

Benjamín Vicuña reaccionó con furia ante sus supuestas conversaciones privadas con Wanda Nara

Benjamín Vicuña enfrentó las declaraciones de Ana Rosenfeld donde contó que el actor mantenía contacto con Wanda Nara luego de que se conoció del romance entre la China Suárez y Mauro Icardi, que blanquearon ellos mismos en el verano.

“Tienen relación Vicuña con Wanda. Hablan y no es de ahora, sino de hace un tiempo. En el momento en el que las nenas estaban con Icardi, cuando también estaban ahí los chicos de Vicuña, Wanda quería conocer un poco más cómo se movía La China respecto al cuidado. Quería entender qué tipo de mamá era. Desde ahí hubo charlas diferentes entre ellos”, precisó la letrada en el programa de Viviana Canosa, ventilando la razón del supuesto contacto que mantenían el actor y la mediática.

Lo cierto es que estas palabras de Rosenfeld no cayeron para nada bien en Benjamín Vicuña, quien la desmintió rotundamente: “Son mentiras. No tengo ninguna relación con ella (por Wanda)", aclaró el chileno en diálogo con Puro Show, El Trece.

Y dejó en claro sobre el tema: “Primero, no es el momento porque estamos celebrando. Segundo, están mintiendo. Tercero, a Ana la conozco pero por otras razones y de hace muchísimo tiempo. No es real, no es cierto. Es al pedo y no sé cuál es la razón de todo esto”.

Vicuña comentó que mantuvo charlas con la abogada pero en otro momento de su vida y nada tiene que ver con eso que contó de su supuesto diálogo con la ex de Icardi.

“Ana me escribió por otra cosa en otro momento de mi vida. No es el momento de aclararlo, no me interesa. No sé por qué me meten en esto porque no hablo del tema”, finalizó el actor.