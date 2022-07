Se endurece la batalla judicial entre Rodrigo de Paul y Camila Homs

Embed

“Se terminó la etapa de mediación. Camila y Rodrigo se estaban encontrando cara a cara con sus abogados y al final él rechazó todos los pedidos que ella le hizo. Van a juicio”, precisó Mariana Brey en el ciclo de El Trece.

La reacción de Camila Homs cuando le preguntaron por el inicio del romance de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

En una nota con LAM (América TV), Camila Homs lanzó una declaración picante sobre el inicio del romance de su ex, Rodrigo de Paul, con Tini Stoessel.

El cronista del programa le preguntó si habían dudas respecto a las fechas en las cuales el jugador comenzó a salir con la estrella pop. "¿Las fechas no te cerraron?", fue la consulta que le hicieron a la modelo."No sé, pensalo", lanzó la rubia.

Homs recordó que aún está en negociaciones para alcanzar un acuerdo con su ex. "No pudimos llegar a un acuerdo, pero está todo bien. Yo reclamo lo que me corresponde", detalló.

Sobre los viajes de Rodrigo, que se habría interpuesto en las visitas del jugador a sus hijos, la modelo expresó: "Cada uno prioriza sus cosas. Yo tengo en claro cuáles son sus prioridades, pero bueno yo no soy quién para meterme en los tiempos de nadie".

Por último, respecto a su situación sentimental, la modelo no dio demasiadas precisiones. "Estoy súper bien", sentenció.