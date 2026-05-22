Tensión: Natalia Oreiro frenó en seco a Rada y la sorpresa de Mario Pergolini fue total

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Con humor, Natalia retrucó sin perder la sonrisa: “Creo que es la mejor escena de la película. Ay, qué sensacionalista. Se nota que trabajás en televisión”, disparó divertida contra su compañero.

Pero Rada continuó alimentando la anécdota y exageró aún más el relato frente a cámaras. “Yo tengo ganas de irme hoy. Me pegó un cachetazo”, insistió el actor y humorista, mientras la actriz intentaba ponerle fin al asunto con una actitud afectuosa.

“Vení que te quiero. Vení acá. No me tengas miedo”, le dijo entonces Oreiro, invitándolo a sentarse junto a ella en medio de las carcajadas del estudio.

Ya sobre el cierre del momento, Rada recordó con lujo de detalles cómo vivió aquella grabación que, según ambos, terminó convirtiéndose en una gran escena de la película. “Me pega la cachetada. Y quedó bárbara la escena. ‘Repitamos los planos’. Y ella dijo: ‘Ay, no me di cuenta. Tenía el anillo puesto’. Y medio que se me ríe. Tenía la cara así. Yo estaba pidiendo paracetamol por todos lados. Tenía la jeta inflamada”, relató entre risas, mientras Pergolini observaba atónito el divertido cruce entre los artistas.

Agustín Aristarán, Natalia Oreiro y Mario Pergolini - captura ODP

Cómo fue el picante cruce al aire entre Mario Pergolini y Agustín Rada Aristarán con reclamo incluido

El ida y vuelta entre Mario Pergolini y los integrantes de Otro Día Perdido (El Trece) volvió a regalar uno de los momentos más comentados del programa. Desde el regreso del ex conductor de CQC a la televisión a fines de marzo, las chicanas y bromas al aire se transformaron en una marca registrada del ciclo. Y esta vez, quien recogió el guante fue Agustín “Rada” Aristarán, que no dudó en exponer una actitud del conductor en pleno vivo.

Todo arrancó mientras debatían sobre el uso de las redes sociales y el look que el humorista llevó a los premios ACE. En medio de la charla, Pergolini lanzó una observación con tono filoso sobre la manera en la que Rada se maneja en Instagram: “Él es de los que creen que hay que seguir las cuentas de cada uno para saber lo que pasa”, disparó el conductor.

Lejos de quedarse callado, el actor y comediante aprovechó la oportunidad para sacar a relucir un detalle que, según contó, no pasó inadvertido. Mirando a Evelyn Botto, comentó entre risas: “Él me seguía, me dejó de seguir, me volvió a seguir, me dejó de seguir y lo mismo hizo con Laila. ¿A vos te sigue?”.

La locutora respondió que no, lo que motivó una nueva intervención de Pergolini, quien quiso saber cómo era el comportamiento de su compañera en redes sociales. “¿Y publicás muchas cosas o no publicás nada? Por ejemplo, ¿publicás cosas nuestras de que hayan pasado acá? Porque nunca te vi con un teléfono”, le preguntó.

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Sin esquivar el tema, Botto explicó que intenta limitar el uso del celular durante las reuniones laborales, aunque aclaró: “Estoy tratando de no usar el teléfono mientras nosotros tenemos nuestras reuniones. Pero publico un montón de cosas”.

A partir de ahí, Rada volvió a la carga y resaltó el gesto de compañerismo de Evelyn, diferenciándolo de la actitud del conductor. “Ella me sigue a mí por una cuestión de deferencia, de buena onda, porque somos un equipo, porque estamos armando algo, porque hay un proyecto. Igual la seguía de antes yo, igual que a vos, Mario”, señaló.

Sin embargo, Pergolini sostuvo su postura y explicó por qué había dejado de seguirlo: “Ok, pero yo no sigo a nadie. Te seguí para ver, pero ponías muchas cosas y me aburre verte todo el tiempo”, lanzó sin filtro.

Entonces, el humorista quiso saber si el criterio también aplicaba para Laila Roth, pero el conductor fue tajante: “A nadie sigo, a nadie. Ni a mis hijos sigo”, aseguró.

Como era de esperarse, Rada aprovechó el comentario para rematar el momento con humor y una nueva chicana: “A un centro de osteopatía seguís. Estoy ofendidísimo. Ofendidísimo que lo siga a un osteópata y no me siga a mí”, disparó entre carcajadas.

El divertido cruce surgió mientras debatían sobre el outfit que el actor había lucido en los premios ACE, tema sobre el que Pergolini venía ironizando desde el comienzo de la charla, dejando casi en segundo plano el reconocimiento que había recibido el comediante.