Se pudrió todo: tenso cara a cara entre Sabrina Cortez y Alan Simone de Gran Hermano

Santiago hizo referencia a esos chats y expresó: "Yo te quiero decir simplemente una cosa. Sabri, dos mensajes bol… no valen un aparejo, un amor y un proyecto. Borran y cuenta nueva, dejate de joder. Hablen las cosas, a evolucionar, a no ser pendejos y sigan adelante".

Este miércoles, Alan y Sabrina tuvieron un tenso cara a cara en Te pido mildis, el programa que se emite por el streaming de Telefe.

El muchacho señaló que algunas actitudes de ella no le gustaba. "Habían cosas que no me gustaban y decidía bancármelas", sostuvo. "Yo también", retrucó la modelo. "¿Por qué estás todo el tiempo victimizándote y defendiéndote de algo?", le contestó Alan.

La respuesta de Sabrina fue tajante: "Lo que digo es que te ponés en un lugar como si lo único malo que hiciste fueron unos chats con unas minas". "Todos tenemos cosas más. Vos no tenés los chats, pero tenés un montón de cosas malas. Yo tengo un montón de cosas malas y los chats. No vas a quedar como al reina, ni yo voy a quedar como un rey", remató Alan.

¿Reconciliados? Sabrina Cortez y Alan Simone fueron vistos muy juntos en la gala de Gran Hermano

Hace algunos días la relación de los ex participantes de Gran Hermano, Sabrina Cortez y Alan Simone, llegó a su fin por un importante escándalo que se desató cuando la modelo se enteró que su novio mantenía conversaciones comprometedoras con otras mujeres.

"Hubieron algunas chicas se acercaron y me mostraron varios mensajes con él. En ese momento, tuve mi primer distanciamiento fuerte... nos alejamos por ese tema. Me dolió muchísimo leer mensajes de él con otras mujeres. Es horrendo. Es muy feo", contó Sabrina en aquel momento.

Además de sus declaraciones, hasta el momento la ex hermanita se mostraba completamente negada a darle una segunda oportunidad a Alán pero en las últimas horas se viralizó un video de ambos muy acaramelados en la gala de eliminación.

Lo cierto es que todos los domingos los ex participantes asisten a la tribuna del programa y alguien del público captó a los jóvenes en una situación que despertó dudas sobre una posible reconciliación.

En el clip, se ve cómo ambos están juntos y en un momento determinado Alan se acerca a Sabrina e intenta darle un beso mientras ella, lejos de molestarse, se ríe y continúa con él.