Facundo Arana habló tras la denuncia de Romina Gaetani por violencia de género y fue tajante

Antes de cerrar, reforzó su postura con una última frase que selló su intervención y dejó un clima de tensión: “Son cosas muy delicadas para estar opinando uno de afuera”. Palabras medidas, sin estridencias, pero que marcaron una postura firme en uno de los casos más sensibles que sacuden hoy al mundo del espectáculo.

Qué dijo Romina Gaetani tras la denuncia contra su exnovio

La actriz Romina Gaetani rompió el silencio tras la denuncia que presentó contra su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. Asimismo, ese noche reapareció públicamente para cumplir con un compromiso musical: participar en el show de la Bomba de Tiempo, donde interpretó "Malo", el hit de la española Bebe que habla y describe una situación de abuso.

“La realidad es que, por más que yo le ponga actitud y suba algo a las redes, promocionando que hoy canto, algo que ya tenía arreglado desde hace tiempo, sinceramente todavía estoy rota”, confió apesadumbrada a la producción del ciclo que comanda Ángel de Brito en su temporada número once.

En tanto, en la previa del evento en cuestión Romina Gaetani fue abordada por los cronistas de los diversos programas de espectáculos pero se negó a hablar frente a las cámaras del episodio con el empresario.

“Estoy muy rota, muy en carne viva”, remarcó angustiada en el trama final del audio que difundió el programa de las noches de América TV. Horas antes, el representante legal de la actriz, Ignacio Trimarco, había aclarado qué pasó la noche que Romina discutió con su pareja, ya en vías de separación.

En primer lugar dejó en claro que Romina "está contenida por su familia", así como también señaló que recibió la atención médica necesaria tras el lamentable episodio. “Inmediatamente después recibió el alta, dado que eran lesiones de carácter leve. Ahora está en su domicilio con su madre, con su hermano, su grupo de amigas conteniéndola”, explicó el letrado.

Y luego de revelar que fue una amiga la que llamó al 911 para que socorrieran a la actriz, admitiendo que todo ocurrió cuando Romina se presentó en la casa de su ex, Trimarco concluyó señalando que aún la actriz “está en una situación de shock porque es una pareja con la que todavía estaba en un vínculo. Es un choque emocional muy fuerte”.