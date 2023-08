Se supo el motivo por el cual Yanina Latorre se retiró abruptamente de LAM

Yanina se mostró al aire como siempre activa en el debate y participando con sus opiniones de los diversos temas que se analizaron.

Embed

Sin embargo, pasadas las 21 horas, el conductor informó la razón por la que la panelista debió retirarse del programa antes de su finalización.

“Le mandamos un beso a Yanina que se descompensó un poquito y por eso está libre su sillón. Le bajó la presión”, informó Ángel sobre la razón de la abrupta ausencia de la panelista en su lugar.

Y remarcó sobre el pequeño problema que venía teniendo Yanina: “Ya andaba mal del estómago hace unos días, se sentía un poco mal así que prefirió irse a su casa”.

yanina latorre 2.jpg

Yanina Latorre destrozó a Moria Casán por sus dichos sobre la suba del dólar

Yanina Latorre, en su programa radial en El Observador 107.9, destrozó a Moria Casán tras sus dichos sobre la suba del dólar. "Me gusta que esté explotado", expresó la One en el evento del martes de la foto oficial del Bailando 2023, de Marcelo Tinelli.

"Dijo una barbaridad. Entiendo que estás con (Pato) Galmarini, pero a veces hay que llamarse al silencio, como hacen Pampita o Cristina Pérez, que se hacen las bol... Pero decir el gran trabajo que está haciendo el ministro de Economía, con la inflación que tenemos, con el dólar como lo tenemos... que diga que hace un gran trabajo... nos toma de pel... Moria", opinó la panelista de LAM, América Tv.

"Se la dejé pasar. Discutir con Moria al aire es bajo porque no tiene límites. Desde hace tres meses me está pegando. Aparte tiene que volver a la tele y buscar un contrincante. Yo no le estoy contestando últimamente porque no tengo necesidad de ponerme a ese nivel. Cuando una tipa dice que le encanta que suba el dólar... gana en dólares, ahí te das cuenta que están todos entongados los del Gobierno. Se cag... en la gente, en su público y en la pobreza", sostuvo la rubia.

La noche del martes, la lengua karateca había dicho en LAM sobre el resultado de las PASO 2023: "El resultado de las elecciones no me asombraron, era algo previsible". Y había sumado: "No me fijo en Milei, no me fijo en el adversario. Mi energía está puesta en Sergio Massa".

"Creo en él por todo el trabajo que está haciendo. Tres vueltas al mundo para conseguir guita después de la pandemia, sequía... Hay que hacer un gran trabajo", había dicho sobre el ministro de Economía, esposo de Malena Galmarini, hija de su pareja.

Al final, se había referido al dólar y había sostenido que "no me fijo en eso porque no cobro en dólares". "Me gusta que esté explotado así si tengo que pagar cosas, cambio. Mañana tengo que pagar una cuota difícil y cambio dólar",había cerrado muy polémica.