Yanina Latorre destrozó a Moria Casán por sus dichos sobre la suba del dólar

"Se la dejé pasar. Discutir con Moria al aire es bajo porque no tiene límites. Desde hace tres meses me está pegando. Aparte tiene que volver a la tele y buscar un contrincante. Yo no le estoy contestando últimamente porque no tengo necesidad de ponerme a ese nivel. Cuando una tipa dice que le encanta que suba el dólar... gana en dólares, ahí te das cuenta que están todos entongados los del Gobierno. Se cag... en la gente, en su público y en la pobreza", sostuvo la rubia.

La noche del martes, la lengua karateca había dicho en LAM sobre el resultado de las PASO 2023: "El resultado de las elecciones no me asombraron, era algo previsible". Y había sumado: "No me fijo en Milei, no me fijo en el adversario. Mi energía está puesta en Sergio Massa".

"Creo en él por todo el trabajo que está haciendo. Tres vueltas al mundo para conseguir guita después de la pandemia, sequía... Hay que hacer un gran trabajo", había dicho sobre el ministro de Economía, esposo de Malena Galmarini, hija de su pareja.

Al final, se había referido al dólar y había sostenido que "no me fijo en eso porque no cobro en dólares". "Me gusta que esté explotado así si tengo que pagar cosas, cambio. Mañana tengo que pagar una cuota difícil y cambio dólar", había cerrado muy polémica.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1691597579081945595&partner=&hide_thread=false Moria Casán habló en exclusivo con #LAM



La One habló de sus expectativas para el Bailando y opinó del triunfo de Milei en las PASO 2023.



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/Gs4O7f7Gm5 — América TV (@AmericaTV) August 15, 2023

Yanina Latorre cruzó a una figura del Bailando 2023 que evitó ir a LAM por un insólito motivo

Se llevó a cabo la foto del Bailando 2023. Todas las figuras concurrieron al Hipódromo de Palermo para el lanzamiento del certamen más famoso de la pantalla chica.

Al aire en LAM, Ángel de Brito mostró el backstage del evento, que dejó varias perlitas. Yanina Latorre, que estaba en el piso del programa, explotó indignada cuando vio a una figura, que tuvo una actitud cuestionable.

Embed

¿De quién hablamos? De Fernanda Sosa. La modelo no quiso estar en LAM cuando Yanina reemplazó a Ángel de Brito en la conducción.

Ángel encontró a la diosa uruguaya en el back de la foto del Bailando 2023 y le trasladó la inquietud de la angelita, que quería saber por qué no quiso ir al programa cuando ella estuvo como conductora.

"Se queja Yanina porque no quisiste ir cunado yo no estaba en LAM", le dijo el periodista. "Si bueno, sos el conductor, el principal, ¿cómo no voy a ir cuando estés vos?", le contestó Fernanda Sosa.

"Con el relleno no vas", comentó Ángel. "Si yo soy relleno, esta no tiene ni por dónde empezar", retrucó Yanina, molesta con la actitud de la uruguaya.