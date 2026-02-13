Las fotos de la romántica salida de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri en Argentina

A horas de sus tres shows en el estadio de River Plate los días 13, 14 y 15 de febrero, Bad Bunny se encuentra disfrutando de Buenos Aires y acompañado de su novia, Gabriela Berlingeri, en la previa al día de San Valentín.
A horas de sus tres shows en el estadio de River Plate los días 13, 14 y 15 de febrero, Bad Bunny se encuentra disfrutando de Buenos Aires y acompañado de su novia, Gabriela Berlingeri, en la previa al día de San Valentín.
El cantante puertorriqueño y Gabriela se mostraron juntos otra vez y reconciliados adelantando el festejo por el día de los enamorados y compartieron una cena en un conocido restaurante porteño en el barrio de Recoleta.
El local gastronómico se encuentra a unas pocas cuadras del hotel donde se encuentra alojado el artista para sus tres presentaciones en vivo en el estadio de Núñez.
Bad Bunny estuvo celosamente custodiado por un amplio operativo de efectivos de seguridad privada ya que alrededor de diez hombres lo escoltaron en sus movimientos.
También hubo apoyo de cinco camionetas blindadas a disposición como suele ocurrir con las máximas figuras musicales. El artista recibió el cariño de sus fans que se acercaron en gran número a saludarlo.
Bad Bunny lució con su rostro cubierto de manera total con lentes de sol color negros, bufanda y una gorra, que no dejaba notar ningún rasgo de su cara.
El artista saludó a algunos seguidores que se encontraban más cerca en medio del gran tumulto que se dio cuando llegó al lugar acompañado de Gabriela.
Ya dentro del restaurante, en un sector reservado especialmente, compartieron el menú de 12 pasos y la cata de vinos durante 3 horas, hasta que se retiraron en camioneta rumbo al hotel.
Los rumores de reconciliación de la pareja venían desde hace unas semanas y las imágenes de los dos juntos en Buenos Aires lo terminan de confirmar en un vínculo que nació en 2017 y separarse en 2023.
En esta nota observá las fotos exclusivas de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri en la Argentina en la previa a sus recitales en River sold out.
Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, es un cantante, rapero y compositor puertorriqueño, considerado uno de los artistas más influyentes del reguetón y la música latina urbana.
Nació el 10 de marzo de 1994 en Vega Baja, Puerto Rico, y saltó a la fama en 2016 con temas como Diles, consolidándose con álbumes como YHLQMDLG (2020) y Un Verano Sin Ti (2022), que rompieron récords globales
En medio de su momento de explosión mundial, se conocieron imágenes de la imponente mansión de Bad Bunny valuada en unos 8,8 millones de dólares, que tiene un diseño minimalista, ocho dormitorios y piscina infinita con vistas a Los Ángeles.
Construida en 2005 y renovada recientemente, la residencia se extiende sobre un terreno de 2.500 metros cuadrados y se organiza en dos estructuras independientes.
La casa principal cuenta con cinco dormitorios, mientras que la casa de invitados, de dos pisos, suma tres habitaciones más y su propio garaje.
La mansión ofrece amplios jardines, patios abiertos, área de parrilla y una piscina infinita con vistas panorámicas a Los Ángeles y múltiples salas de estar que permiten que la luz natural recorra cada rincón.