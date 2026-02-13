Luciano Castro rompió el silencio sobre su internación y el complejo momento que atraviesa: "Tengo que..."

Y luego Moria comentó qué le dijo el actor sobre los motivos de su decisión: "'Yo me interné porque quiero estar bien. Tengo que estar bien por mis hijos'. Está bien, está tratando de sanar, necesita sacarse los fantasmas que necesita sacar".

"Está como muy enojado, con ira, siente que hay un amarillismo y se han burlado. Considera que hay mucha maldad", observó la conductora sobre cómo se manejó públicamente el escándalo en el que estuvo involucrado el galán.

La conductora comentó que el actor tiene acceso a su teléfono celular durante unos momentos durante el día y luego se aisla del aparato de comunicación.

"Es una decisión que tomó él. Estoy hablando con Griselda también y no tiene nada que ver con esto, ella está enfocada absolutamente en su trabajo y deseándole lo mejor a Luciano", afirmó la conductora dejando en claro que nada tuvo que ver la actriz en la decisión del actor.

"Cuando alguien se da cuenta y se interna, es un paso muy adelante. No negociar con él mismo, está tratando de salir y lleva su proceso. Necesita paz con él mismo", observó la conductora sobre la situación del actor.

Mariano Iúdica reveló un triste recuerdo de Luciano Castro

Mariano Iúdica recordó en Polémica en el bar (América Tv) cuando se encontró con el actor Luciano Castro en una particular situación que le llamó la atención.

"Yo lo quiero tanto y me angustia el tema porque le conozco tanto la cabeza. Conozco sus latigazos en sus errores y como él dijo su autodestrucción en estos temas. Él tiene una cosita, lo conozco hace muchos años", comenzó el conductor.

Iúdica comentó cuando se encontró con el galán festejando solo su cumpleaños, escena que lo impactó: "Una vez lo encontramos en una noche festejando su cumpleaños solo. Fue después de haber estado con Elizabeth Vernaci y antes de Sabrina Rojas. Estaba muy triste", relató conmovido.

El conductor explicó que no se trató de un hecho aislado y remarcó: "Pasamos varias situaciones de esas porque viajamos también con Luciano".

"Creo que sé por lo que está pasando porque realmente pensó que con Griselda iba a ser algo muy grande", observó sobre la actual internación de Castro.

Silvina Escudero, en tanto, cuestionó su teoría y apuntó a la conducta del actor en las relaciones: "Si la mujer que está a tu lado va ser para toda la vida no la engañas".

"No sé si para toda la vida, era la contención. Él tiene un problema con eso que es lo que lo llevó a hacer ciento millones de caga... con otras parejas también", concluyó Mariano Iúdica.