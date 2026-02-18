A24.com

¡Se supo! Wanda Nara contrató detectives para seguir a Maxi López en Italia

Wanda Nara recordó al aire de MasterChef Celebrity que, cuando estaba casada con Maxi López, contrató un detective para seguirlo en Italia, aunque el plan terminó de la forma más insólita por una inesperada.

18 feb 2026, 23:35
En medio de una consigna divertida al aire de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara terminó ventilando una de las historias más insólitas de su relación con Maxi López. La conductora confesó que, cuando todavía estaban casados y vivían en Europa, llegó a contratar un detective privado para seguir los movimientos del futbolista.

Todo comenzó cuando, por la temática “detectives” del programa, Wanda le preguntó directamente a su ex si alguna vez había necesitado uno en la vida real. Sin dudarlo, Maxi lanzó con picardía: “No, vos contrataste”, dejando la mesa servida para la revelación.

Lejos de esquivar el tema, Wanda explicó que lo hizo cuando vivían en Sicilia, en plena etapa de López como jugador en Italia, con la intención de confirmar sus sospechas de infidelidades. Sin embargo, el operativo tuvo un problema tan inesperado como gracioso.

“El detective no lo podía alcanzar nunca porque iba en un 500 y este andaba en una Ferrari”, contó entre risas, haciendo referencia a la enorme diferencia de velocidad entre ambos autos.

La anécdota no terminó ahí. Años atrás, la propia Wanda ya había dado más detalles de ese particular sistema de espionaje que compartía con otras esposas de futbolistas.

“Yo en Italia tenía una persona, con la esposa de otro jugador, que seguía a los maridos. Un día Maxi se avivó y se cambió de auto”, había revelado tiempo atrás en televisión.

Incluso explicó que se trataba de un servicio bastante sofisticado para no levantar sospechas: “Ella tenía una empresa y lo seguía. Se llamaba Dorothy y era una señora grande, que yo tenía viviendo en mi casa. Usaba diferentes cambios de ropa para que Maxi no se avive”.

Gracias a ese seguimiento, Wanda aseguró que descubrió situaciones que desconocía por completo sobre la vida de los jugadores fuera de la cancha.

“Me enteré cosas que no sabía, como por ejemplo, que van muchas chicas a los entrenamientos y que los persiguen con sus autos. Carísimo me salió”, remató sin filtro.

Una historia digna de película, con detectives, disfraces, persecuciones frustradas y una Ferrari imposible de alcanzar, que volvió a poner a Wanda Nara en el centro de la escena… esta vez como protagonista de uno de los escándalos más curiosos de su pasado.

