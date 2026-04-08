Yanina Latorre destapó el vínculo sexual de Wanda Nara con un actor que pone en jaque su relación actual

En ese contexto, Majo Martino reforzó la versión con una afirmación contundente: “Te lo confirmo, ellos estuvieron. No de buena fuente, de muy buena”.

Además, Latorre sumó su interpretación sobre el trasfondo de ese vínculo: “Tuvieron un romance, lo elige Wanda, lo hace para joder a Icardi, porque fue con el que lo agarró cuando estuvo con la China”.

El dato no es menor si se tiene en cuenta el presente sentimental de Wanda, ya que su actual pareja, Martín Migueles, queda inevitablemente expuesto ante esta historia que vuelve a tomar fuerza justo cuando ella deberá compartir rodaje con ese actor.

Así las cosas, entre versiones, confirmaciones y viejos rumores que resurgen, el pasado vuelve a meterse de lleno en el presente de Wanda Nara, en un combo que mezcla trabajo, relaciones y una nueva polémica que promete seguir escalando.

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¿Cómo será la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López en Telefe y cuándo empiezan a grabar?

La serie vertical que preparan Wanda Nara y Maxi López para Telefe se enmarca dentro de un formato innovador que busca adaptarse a las nuevas formas de consumo audiovisual. A diferencia de las ficciones tradicionales, estará pensada para ser vista desde el celular, con episodios dinámicos y grabados en formato vertical.

La propuesta combinará elementos de ficción con situaciones inspiradas en la vida mediática de sus protagonistas, lo que le aportará un tono cercano y atractivo para el público. La narrativa será ágil, con escenas breves y ganchos constantes para mantener la atención del espectador en cada momento.

Además, se espera la participación de figuras del entorno de Wanda, lo que sumará condimentos del mundo del espectáculo y potenciará el interés en la historia. Incluso, no se descarta que haya apariciones especiales que refuercen el cruce entre realidad y ficción.

En paralelo, Wanda Nara ya comenzó a meterse de lleno en el proyecto y se encuentra leyendo los guiones, afinando detalles de su personaje de cara al inicio del rodaje. Según trascendió, las grabaciones comenzarían en los próximos días, con un esquema intensivo.

De esta manera, Telefe apuesta a un formato moderno que dialoga directamente con las plataformas digitales y las nuevas audiencias.