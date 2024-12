Silvina Escudero reveló si se reconcilió con su hermana Vanina en medio de sus problemas de salud

"No estuve internada, fui a la guardia de una clínica, sí estoy con muchos síntomas y preocupada por mis temas de columna que tenemos las bailarinas. Estos últimos tres meses me está castigando mucho mi columna", aclaró la bailarina primero sobre su actual estado de salud.

Y remarcó los dolores que viene padeciendo hace tiempo: "Más allá de lo emocional es algo físico que tengo y después nunca suma cuando uno está mal. Estoy preocupada por lo que estoy teniendo".

Sobre la relación con Vanina, Silvina reconoció: "Todos los vínculos afectan a uno. Entender que hoy no es siempre, las cosas van cambiando y mutando y nada es tan grave tampoco y todo tiene una solución".

"Nosotras ya hablamos, estamos en paz con Vanina", se sinceró Silvina Escudero. "¿Están amigadas?", le preguntó Guido Záffora. Y ella confirmó sonriente: "Sí, eso es una buena noticia".

Silvina Escudero habló del mal momento que vivió con su salud: "Mucho estrés"

Este fin de semana se habló acerca de un preocupante episodio en la salud de Silvina Escudero que habría derivado en una internación el domingo por la tarde.

Sin embargo, este lunes la bailarina salió a desmentir dicha situación en sus redes, aunque sí reconoció estar pasando por un complicado momento de salud. “Fui a la guardia de un hospital”, aclaró.

De todas formas, dio detalles acerca de lo que sucedió y explicó: "Fui por un montón de sintomatologías que tenía por mis problemas de columna que ya saben de hace décadas por ser bailarina. Vivimos con dolores pero a veces son insoportables".

"Es lo que estoy padeciendo esta última semana, pero yo no estuve internada. Me inyectaron cosas y después me volví a mi casa. Ahora estoy un poco mejor, ponele. Viendo médicos nuevos", siguió.

Luego, reflexionó: "Sus mensajes son un amor. Hay un montón que me escriben un 'mal año no es una mala vida'. Obvio que no, son rachas. En julio me tenían que hacer una cirugía y abrirme el pecho, me dio una noticia tremenda".

"Estuvimos creyendo que me tenia que hacer una cirugía a corazón abierto, en septiembre llegaron los estudios de sangre. Gracias a Dios terminó siendo algo que se puede ir chequeando con tomografías. No lo había contado...fue mucho estrés. Es la vida", confesó pero llevando la tranquilidad de que hoy todo estaba bien.