Silvina Escudero habló del mal momento que vivió con su salud: "Mucho estrés"

De todas formas, dio detalles acerca de lo que sucedió y explicó: "Fui por un montón de sintomatologías que tenía por mis problemas de columna que ya saben de hace décadas por ser bailarina. Vivimos con dolores pero a veces son insoportables".

"Es lo que estoy padeciendo esta última semana, pero yo no estuve internada. Me inyectaron cosas y después me volví a mi casa. Ahora estoy un poco mejor, ponele. Viendo médicos nuevos", siguió.

Luego, reflexionó: "Sus mensajes son un amor. Hay un montón que me escriben un 'mal año no es una mala vida'. Obvio que no, son rachas. En julio me tenían que hacer una cirugía y abrirme el pecho, me dio una noticia tremenda".

"Estuvimos creyendo que me tenia que hacer una cirugía a corazón abierto, en septiembre llegaron los estudios de sangre. Gracias a Dios terminó siendo algo que se puede ir chequeando con tomografías. No lo había contado...fue mucho estrés. Es la vida", confesó pero llevando la tranquilidad de que hoy todo estaba bien.

Silvina Escudero se quebró en el Cantando 2024 tras la pelea con su hermana: "Ojalá que..."

Este jueves Silvina Escudero se presentó en el Cantando 2024 (América) y en medio del distanciamiento con su hermana Vanina, vivió un momento muy movilizante al reflexionar sobre la importancia de los vínculos.

Lo cierto es que la bailarina interpretó Contigo Aprendí de Luis Miguel, y realizado una emocionante presentación caracterizada de una persona mayor, que dejó a todos en el piso completamente conmovidos.

Fue así, que tras las emotivas palabras que tuvieron distintos miembros del VAR y jurado, Silvina expresó: “La verdad que me emociona porque realmente la vida se pase rápido. A mis 40 digo, se pasó así la vida, y lo único que importa es con quien llegamos, los vínculos que forjamos”.

“Me encantaría verme de vieja con mis animales, mi familia, es lo único importante. Ojalá que las tormentas pasen rápido para todos porque uno puede tener éxito, laburo, pero lo más importante es la salud y los vínculos que uno hizo en su vida”, reconoció entre lágrimas.

Por último, sobre su trabajo, agregó: “Súper valoro que lo vean porque obviamente para el jurado y el VAR, pero para todo el mundo en su casa siempre tratamos de dar lo mejor. Después nos arriesgamos y puede ser un loco pero hay que apostar”.