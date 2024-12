Cantando 2024: Silvina Escudero contó si recibió un llamado de Vanina tras sus complicaciones de salud

Ante su relato, a la hora de la devolución el jurado Marcelo Polino se mostró preocupado por su cuadro y le consultó si recibió el llamado de su hermana Vanina, a pesar de la distancia que existe hoy entre ambas.

“¿Tu hermana llamó frente a esa alarma? Uno se pelea con las parientes pero cuando hay un accidente, una internación, uno llama aunque esté peleado”, deslizó.

Sin embargo, con algo de tristeza, la bailarina contestó: “Realmente fue un año horrible para mí en muchísimos sentidos y hay cosas que ni contado. ¿Para qué tanto, no? Prefiero de Vani no hablar…”.

“Supongo que entiendo toda mi frase de cabecera, amo a mi hermana, y eso va a seguir siendo así siempre. Hay momentos en la vida, la vida no es color de rosa y soy momentos. Supongo que pasará en todas las familias, ojalá que no, y es parte de la vida”, aclaró.

En tanto, Silvina dejó en claro que no recibió el apoyo de su hermana en este delicado momento y concluyó: “Anoche no hablé con nadie pero por supuesto que toda la familia está conectada. Somos una familia muy unida. Nada de un plumazo puede bajar 40 años de vínculo”.

Embed

Silvina Escudero habló del mal momento que vivió con su salud: "Mucho estrés"

Este fin de semana se habló acerca de un preocupante episodio en la salud de Silvina Escudero que habría derivado en una internacional el domingo por la tarde.

Sin embargo, este lunes la bailarina salió a desmentir dicha situación en sus redes, aunque sí reconoció estar pasando por un complicado momento de salud. “Fui a la guardia de un hospital”, aclaró.

De todas formas, dio detalles acerca de lo que sucedió y explicó: "Fui por un montón de sintomatologías que tenía por mis problemas de columna que ya saben de hace décadas por ser bailarina. Vivimos con dolores pero a veces son insoportables".

"Es lo que estoy padeciendo esta última semana, pero yo no estuve internada. Me inyectaron cosas y después me volví a mi casa. Ahora estoy un poco mejor, ponele. Viendo médicos nuevos", siguió.

Luego, reflexionó: "Sus mensajes son un amor. Hay un montón que me escriben un 'mal año no es una mala vida'. Obvio que no, son rachas. En julio me tenían que hacer una cirugía y abrirme el pecho, me dio una noticia tremenda".

"Estuvimos creyendo que me tenia que hacer una cirugía a corazón abierto, en septiembre llegaron los estudios de sangre. Gracias a Dios terminó siendo algo que se puede ir chequeando con tomografías. No lo había contado...fue mucho estrés. Es la vida", confesó pero llevando la tranquilidad de que hoy todo estaba bien.