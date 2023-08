Tras quedar afuera de la final de Masterchef, Rodrigo Salcedo salió a hablar y se quebró: el video

“Y me pasó que sentí que estaba como transitando dos autopistas: una de mucha felicidad y una de mucha tristeza al mismo tiempo, y que iba y venía entre las dos. Era una sensación muy rara, muy difícil de manejar y complicada”, siguió contando el cordobés.

Rodrigo Salcedo en Masterchef con compañeros y Wanda Nara.jpg

En tanto, aseguró ya con un nudo en la garganta: “Yo toda la vida estuve convencido de que al ser buena persona, la vida, el destino, o quién sea se iba a encargar de recompensarte y de devolverte todo eso bueno que sos. Cuando me pasó esto, sentí que estaba equivocado, que no era así la vida, que no me recompensaron por ser una buena persona, y se sintió muy feo. Estaba desilusionado, triste, frustrado”.

Ya entre lágrimas, Salcedo habló del cariño de la gente que lo ayudó a seguir adelante. “Ahí fue cuando empezó a llegar el amor en todas sus formas, con cada mensaje de ustedes que me mandaban, con cada uno que me paraba en la calle a darme un abrazo o lo que sea, con cada compañero que me abrazó y que me dio su palabra de aliento”, confió.

Además, en otro tramo de su emotivo descargo, Salcedo aseguró que Masterchef lo salvó de todo lo que estaba viviendo "Junto con el apoyo de mi familia, de mis amigos y todos ustedes, sintieron que sí paga al ser bueno, que la vida si te devuelve eso ”.

Embed

El disfrute de Rodrigo Salcedo a lo largo de Masterchef

Claro que en otro tramo del extenso video compartido por el semifinalista de Masterchef, Rodrigo graficó cómo vive sus emociones. Allí, aseguró que en su cabeza tiene una suerte de "tanteador imaginario" en el que le da valor a las cosas.

"En este tablero imaginario yo ya gané de punta a punta con cada mensaje de ustedes, con cada palabra de aliento, sentir que todos me dan su apoyo, su cariño en Telefe, en la calle, mi familia, mis amigos, mis compañeros del certamen. Yo ya gané” , explicó.

Claro que también tuvo las mejores palabras para con Telefe y la producción del reality, haciendo saber que siempre lo hicieron sentir muy bien, probablemente refiriéndose a la inmensa cantidad de críticas en las redes al ver cómo quedaba afuera de la final, en la definición entre él, Estefi y Rodolfo.

Rodrigo Salcedo.jpg

En tanto, en el tramo final de su video el ex participante de Masterchef dejó en claro que, a pesar de sus lágrimas, está inmensamente feliz y agradecido: "Quiero que entiendan que en mi cuerpo no hay ni un gramo de tristeza, estoy que exploto de alegría y eso es gracias a todos ustedes ya todo esto que pasa".

Por último, Salcedo se despidió con las más cálidas palabras: "Se termina esta aventura loca de MasterChef que estuve viviendo. Pero bueno, mi amor y mi agradecimiento para con todos ustedes va a quedarme para siempre. Gracias por regalarme este capítulo de mi vida, por hacerme tan feliz, por ser parte de mi historia y por enseñarme que el amor siempre gana”.