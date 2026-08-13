La insólita confesión de Edith Hermida: se quedó a dormir en la casa de un hombre que no conocía

Y agregó: “Primero le dije que no, pero después, como gastaba mucho en Nueva York, le dije: ‘Voy a tu casa’. Y fui a la casa de él y bárbaro, la pasé súper bien. Él vivía solo, pero un día cayó la novia y se armó porque encima yo fui con mi hermana y mis sobrinos, éramos cinco. Rafa, le mando un beso”.

Por qué Edith Hermida va a casas de desconocidos

En ese sentido, Edith Hermida explicó que quedarse en casas de gente que la invita y no conoce lo hizo en varias ocasiones y contó qué pasó cuando fue a ver un show del Indio Solari con un grupo de amigas.

“Cuando fui a Olavarría a ver al Indio conocí a Diego, me quedé en la casa con cuatro amigas. El pibe a la mañana abre la puerta de la habitación y yo estaba durmiendo con mi amiga, él dice: ‘No puedo creer, Edith Hermida está en mi cama’”, contó.

“Me encanta que me inviten. Nunca tuve ningún problema, fueron todas lindas experiencias”, admitió entre risas la invitada. A lo que Mario Pergolini reaccionó con humor: "No sé si aplaudir o preocuparme".