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La insólita confesión de Edith Hermida: se quedó a dormir en la casa de un hombre que no conocía

La conductora Edith Hermida contó que le gusta quedarse a dormir en casa de desconcidos y recordó varias anécdotas en su visita a Otro Día Perdido.

13 ago 2026, 08:00
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La insólita confesión de Edith Hermida: se quedó a dormir en la casa de un hombre que no conocía

Edith Hermida estuvo invitada a Otro Día Perdido y contó un sorpresivo dato que alertó a Mario Pergolini: a la conductora le gusta quedarse a dormir en casa de desconocidos y repasó varias experiencias.

“Yo estuve en Comodoro Rivadavia con mi unipersonal y una chica me invitó a pasar el Día del Padre con ellos. Me recibieron con un cartel de bienvenida y me hicieron un asado, la pasé bomba”, recordó entre risas.

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"Esto lo hago todo el tiempo, me encanta", remarcó sobre esas vivencia. Y luego contó cuando se encontraba de viaje en Estados Unidos y un fanático le escribió para poner a disposición su casa por si quería ir allí.

“Fui a Chicago y un pibe me dijo que era medio mexicano y argentino, y que veía Bendita. Me dijo: ‘Si vos querés yo pongo mi casa a disposición’. Y le dije que bueno, fui a la casa de él y me ahorré el hotel”, sostivo Edith Hermida.

Y agregó: “Primero le dije que no, pero después, como gastaba mucho en Nueva York, le dije: ‘Voy a tu casa’. Y fui a la casa de él y bárbaro, la pasé súper bien. Él vivía solo, pero un día cayó la novia y se armó porque encima yo fui con mi hermana y mis sobrinos, éramos cinco. Rafa, le mando un beso”.

Por qué Edith Hermida va a casas de desconocidos

En ese sentido, Edith Hermida explicó que quedarse en casas de gente que la invita y no conoce lo hizo en varias ocasiones y contó qué pasó cuando fue a ver un show del Indio Solari con un grupo de amigas.

“Cuando fui a Olavarría a ver al Indio conocí a Diego, me quedé en la casa con cuatro amigas. El pibe a la mañana abre la puerta de la habitación y yo estaba durmiendo con mi amiga, él dice: ‘No puedo creer, Edith Hermida está en mi cama’”, contó.

“Me encanta que me inviten. Nunca tuve ningún problema, fueron todas lindas experiencias”, admitió entre risas la invitada. A lo que Mario Pergolini reaccionó con humor: "No sé si aplaudir o preocuparme".

     

 

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