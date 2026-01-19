Un participante picante se suma oficialmente a MasterChef Celebrity tras una noche decisiva

Visiblemente conmovido, el cantante compartió sus expectativas frente a esta nueva etapa dentro del reality. “Voy a tratar de mostrar una versión mía que la gente no conoce, mi versión más humana, y una versión de cocinero que me gusta y me motiva”, expresó. Incluso, fiel a su estilo, se animó a rapear unos versos improvisados sobre lo vivido durante esta intensa noche de repechaje, cerrando una jornada que ya quedó marcada como una de las más emotivas de la temporada.

El picante ida y vuelta entre Wanda Nara y Rusherking

La gala de repechaje de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó mucho más que una definición culinaria. En medio de la emoción por el ingreso definitivo de Rusherking al certamen, tras una modificación inesperada en las reglas anunciada por Wanda Nara, se vivió un ida y vuelta cargado de ironía, dobles sentidos y referencias personales que rápidamente encendieron las redes y “calentaron” la cocina más famosa de la televisión.

Todo comenzó cuando Wanda se acercó a la isla donde cocinaban RusherKing y Sofi Martínez con una reposera y se sumó a la charla distendida. En ese clima relajado, la periodista le pidió al cantante que entonara “Perfecta”, el tema que comparte con Dread Mar I. Lejos de dejar pasar el dato, la conductora lanzó sin filtro: “Me cayó una ficha… ¿a quién se lo compusiste?”, en alusión directa a Eugenia “la China” Suárez, expareja de Rusher y actual pareja de Mauro Icardi, ex de Wanda.

Ante la consulta, el músico intentó esquivar la incomodidad y respondió que la canción estaba dedicada “a una relación que tuve”. Pero Wanda redobló la apuesta y fue por más: quiso saber en qué situación sentimental se encontraba hoy. “Yo estoy enamorado siempre”, contestó él, a lo que la conductora retrucó con picardía: “¿De la cocina, de los duraznos? ¿De qué estás enamorado?”. Rusher siguió el juego y respondió que estaba enamorado “de los duraznos y del budín”, mientras Wanda remató que ella también vive enamorada de la comida.

El clima de chicana continuó cuando fue el propio Rusher quien le preguntó por su presente amoroso. Wanda, filosa, le respondió que parecía demasiado interesado en su vida privada y que nadie más le hacía ese tipo de preguntas en el programa.



Antes de retirarse de la isla, la conductora dejó un último dardo al reparar en los tatuajes del cantante y deslizar si alguno estaba dedicado a una expareja, prometiendo incluso buscarlo en redes. Un cierre con suspenso que dejó flotando más de una interpretación y sumó otro capítulo al show dentro del show.