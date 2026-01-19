A24.com

Un participante picante se suma oficialmente a MasterChef Celebrity tras una noche decisiva

Una decisión inesperada de Wanda Nara cambió las reglas del repechaje y el jurado sorprendió con una definición que dejó afuera a varios favoritos de MasterChef Celebrity. Enterate de quién se trata.

19 ene 2026, 00:57
La cuarta gala de repechaje de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó una definición cargada de emoción, sorpresas y festejos. Luego de una modificación inesperada en las reglas del juego anunciada por Wanda Nara, Rusherking logró destacarse con su plato, fue elegido por el jurado y se convirtió en nuevo participante fijo del certamen.

Antes de que los concursantes comenzaran a cocinar, la conductora sorprendió a todos con una noticia que cambió por completo el rumbo de la competencia. “Ay jurados, si me dejan quiero hacer un anuncio, lo que me acaban de contar recién. Esta noche, quien tenga el mejor plato, entra automáticamente a la competencia”, expresó Wanda ante la atenta mirada de los participantes, que celebraron la oportunidad como una motivación extra.

Con los platos ya presentados, los jurados comenzaron a dar las devoluciones y a descartar nombres. Donato de Santis fue el primero en comunicar una decisión y, sin rodeos, llamó a Emilia Attias y Walas para aclarar: “Vamos a blanquear la cosa, no hay delantal blanco para ninguno de ustedes dos”. Minutos después, Germán Martitegui convocó a Ariel Puchetta, Sofía Martínez y Esther Goris para anunciar: “Ninguno de los tres hoy va a tener un delantal blanco, nos vemos en la próxima”.

La tensión creció cuando Damián Betular hizo pasar al frente a los dos últimos en carrera: Rusherking y Julia Calvo. Allí, el pastelero lanzó la definición que todos esperaban: “Uno de ustedes dos se va a llevar el delantal blanco, ingresa a la competencia”. Segundos después, llegó la confirmación: “El participante que ingresa a las cocinas de Masterchef Celebrity es… Rusher”, anunció Betular, mientras le entregaba el delantal blanco y el músico corría emocionado hacia el balcón para festejar junto a sus compañeros.

Visiblemente conmovido, el cantante compartió sus expectativas frente a esta nueva etapa dentro del reality. “Voy a tratar de mostrar una versión mía que la gente no conoce, mi versión más humana, y una versión de cocinero que me gusta y me motiva”, expresó. Incluso, fiel a su estilo, se animó a rapear unos versos improvisados sobre lo vivido durante esta intensa noche de repechaje, cerrando una jornada que ya quedó marcada como una de las más emotivas de la temporada.

El picante ida y vuelta entre Wanda Nara y Rusherking

La gala de repechaje de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó mucho más que una definición culinaria. En medio de la emoción por el ingreso definitivo de Rusherking al certamen, tras una modificación inesperada en las reglas anunciada por Wanda Nara, se vivió un ida y vuelta cargado de ironía, dobles sentidos y referencias personales que rápidamente encendieron las redes y “calentaron” la cocina más famosa de la televisión.

Todo comenzó cuando Wanda se acercó a la isla donde cocinaban RusherKing y Sofi Martínez con una reposera y se sumó a la charla distendida. En ese clima relajado, la periodista le pidió al cantante que entonara “Perfecta”, el tema que comparte con Dread Mar I. Lejos de dejar pasar el dato, la conductora lanzó sin filtro: “Me cayó una ficha… ¿a quién se lo compusiste?”, en alusión directa a Eugenia “la China” Suárez, expareja de Rusher y actual pareja de Mauro Icardi, ex de Wanda.

Ante la consulta, el músico intentó esquivar la incomodidad y respondió que la canción estaba dedicada “a una relación que tuve”. Pero Wanda redobló la apuesta y fue por más: quiso saber en qué situación sentimental se encontraba hoy. “Yo estoy enamorado siempre”, contestó él, a lo que la conductora retrucó con picardía: “¿De la cocina, de los duraznos? ¿De qué estás enamorado?”. Rusher siguió el juego y respondió que estaba enamorado “de los duraznos y del budín”, mientras Wanda remató que ella también vive enamorada de la comida.

El clima de chicana continuó cuando fue el propio Rusher quien le preguntó por su presente amoroso. Wanda, filosa, le respondió que parecía demasiado interesado en su vida privada y que nadie más le hacía ese tipo de preguntas en el programa.

Antes de retirarse de la isla, la conductora dejó un último dardo al reparar en los tatuajes del cantante y deslizar si alguno estaba dedicado a una expareja, prometiendo incluso buscarlo en redes. Un cierre con suspenso que dejó flotando más de una interpretación y sumó otro capítulo al show dentro del show.

