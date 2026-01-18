¡Se terminó! El Chyno Agostini separado de La Tana de Gran Hermano: los motivos

Sorprendidos por la confesión, los seguidores fueron por más. “¿Qué pasó con el Chyno Agostini que estás soltera nuevamente?”, le preguntaron. Ella respondió con sinceridad: “Nada. A veces las cosas no funcionan o simplemente uno es distinto al otro”.

Otro usuario insistió con una mirada más crítica: “Qué pena lo del Chyno, no duró nada, quizá no tendrían que haberse mostrado y que se enteren”. La Tana coincidió en parte y reflexionó: “Es que sí, después de tanta exposición todo se enfrió un poco. Deberíamos haber ido más lento. No se dio, pero bueno, la mejor, terminamos bien”.

La última consulta fue todavía más directa: “Tana, ¿por qué no te duran las parejas? ¿Mala elección o sos vos?”, disparó un seguidor. Lejos de esquivar el tema, la influencer fue honesta: “La pareja anterior que tuve la dejé yo y ahora yo decidí estar sola. Me gusta estar sola. Me aburro rápido, soy yo el problema”, reconoció.

Lejos del escándalo, La Tana optó por un cierre sincero y sin reproches, dejando en claro que prioriza su bienestar personal por sobre cualquier etiqueta sentimental. Mientras tanto, el breve vínculo con El Chyno quedará como una experiencia más, atravesada por la exposición y el ritmo vertiginoso de las redes.

A qué se dedica el Chyno Agostini

El Chyno Agostini, hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, tiene 25 años y eligió seguir los pasos de su padre en el mundo de la música tropical.

Con un perfil bajo pero cada vez más activo, el joven viene construyendo su propio camino artístico, presentándose en distintos escenarios y compartiendo su trabajo a través de las redes sociales, donde suele difundir novedades sobre sus lanzamientos y colaboraciones con otros músicos, mostrando su crecimiento y la búsqueda de una identidad propia dentro del género.

Hace un tiempo contó, en el programa Hay que Ver, cómo fue su adolescencia y trayecto escolar: "Desde chico soy tímido. Tuve problemas en el colegio, fui problemático. Me quedaba hasta tarde en el colegio porque no veía a mis papás en todo el día. Buscaba el tiempo para verlos y por eso me dormía en el cole, porque siempre terminaban tarde".

También confesó una drástica decisión que tomó en su adolescencia: “Soy un pibe al que en un momento le agarró la rebeldía y se fue de la casa a los 16 años. Después estuve un tiempo viviendo solo, las rebusqué solo y ni les hablaba a mis viejos”.