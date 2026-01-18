La desesperada actitud de Martita Fort tras atropellar a una mujer de 89 años con su camioneta

Embed - Infama on Instagram: "ÚLTIMO MOMENTO: EXCLUSIVO INFAMA @martacfort atropelló a una mujer de 89 años en Palermo. Migueletes 1158, entre Av. Olleros y Av. Federico Lacroze TODOS LOS DETALLES MAÑANA EN #INFAMA 17:45hs por @AmericaTV" View this post on Instagram

Cómo fue el accionar de Martita Fort tras atropellar a una mujer de 89 años

Cabe destacar la actitud que tomó Martita en ese momento. Ella permaneció en el lugar siempre, afectada por lo sucedido de un momento a otro, mientras se activaba el protocolo habitual para este tipo de situaciones. Fue una situación que a ella la dejó totalmente en shock.

La joven dio aviso inmediato a su entorno más cercano. Según detallaron, se comunicó tanto con su tío, Eduardo Fort, como con su abogado, César Carozza, para contarles todo lo que pasó y avanzar con los pasos correspondientes. En ese sentido, su accionar fue el correcto, a pesar de lo impactante del incidente.

Las imágenes que circularon luego por las redes de LAM mostraron con claridad el estado emocional de Martita tras el accidente. En fotos y videos se la pudo ver desestabilizada por la situación, angustiada y en estado de shock por el impacto que le provocó el episodio mientras aguardaba novedades sobre la salud de la mujer atropellada.

Marta quedó a disposición de la Justicia y se retiró del lugar recién cuando finalizaron los trámites habituales. Las actuaciones policiales se llevaron adelante en el lugar del hecho, donde se recabó la información necesaria para dar inicio al proceso administrativo correspondiente.