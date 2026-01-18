A24.com

MAL MOMENTO

La desesperada actitud de Martita Fort tras atropellar a una mujer de 89 años con su camioneta

La hija de Ricardo Fort protagonizó un accidente de tránsito cuando atropelló a una mujer que, según se informó, habría cruzado la calle de manera imprudente. Nuevos detalles.

18 ene 2026, 07:00
Martita Fort protagonizó un grave incidente vial este sábado al mediodía mientras circulaba por la calle Migueletes, en el barrio porteño de Belgrano. Durante el trayecto, la joven atropelló a una mujer de 89 años, quien perdió el conocimiento de forma inmediata tras el fuerte impacto contra el asfalto.

La noticia fue adelantada por las redes sociales el programa Infama (América TV), que detalló que el siniestro ocurrió en una zona de gran tránsito peatonal y vehicular.

La víctima fue socorrida por el servicio de emergencias SAME y trasladada de urgencia al Hospital Rivadavia, donde permanece bajo observación médica debido a su avanzada edad.

choque marta fort 2

Según los primeros reportes, el estado de salud de la mujer es delicado tras haber quedado tendida e inconsciente en la vía pública por varios minutos, aunque está fuera de peligro. “Se la llevó el SAME”, confirmó el abogado de la familia Fort, César Carozza, en diálogo con PrimiciasYa al ser consultado sobre el operativo.

Cómo fue el accionar de Martita Fort tras atropellar a una mujer de 89 años

Cabe destacar la actitud que tomó Martita en ese momento. Ella permaneció en el lugar siempre, afectada por lo sucedido de un momento a otro, mientras se activaba el protocolo habitual para este tipo de situaciones. Fue una situación que a ella la dejó totalmente en shock.

La joven dio aviso inmediato a su entorno más cercano. Según detallaron, se comunicó tanto con su tío, Eduardo Fort, como con su abogado, César Carozza, para contarles todo lo que pasó y avanzar con los pasos correspondientes. En ese sentido, su accionar fue el correcto, a pesar de lo impactante del incidente.

Las imágenes que circularon luego por las redes de LAM mostraron con claridad el estado emocional de Martita tras el accidente. En fotos y videos se la pudo ver desestabilizada por la situación, angustiada y en estado de shock por el impacto que le provocó el episodio mientras aguardaba novedades sobre la salud de la mujer atropellada.

Marta quedó a disposición de la Justicia y se retiró del lugar recién cuando finalizaron los trámites habituales. Las actuaciones policiales se llevaron adelante en el lugar del hecho, donde se recabó la información necesaria para dar inicio al proceso administrativo correspondiente.

Martita Fort Ricardo Fort

