Una nueva denuncia reaviva la guerra entre las hijas de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

En A la tarde (América TV) contaron que apareció una nueva denuncia que deja evidencia que la batalla de Lola y Bárbara Lanata contra la mujer de su padre no tienen punto de retorno.

"Elba habría accedido a una copia de la demanda que ellas le iniciaron antes que la Justicia la hiciera oficial", reveló el periodista Diego Esteves.

Los abogados de Lola y Bárbara se enteraron de esto por un detalle que dejó en evidencia a Elba. "La mujer de Lanata recibe una copia digital del expediente, la manda a su secretaria a imprimirla a una librería, pero no abona la copia. Entonces, la persona de la librería contacta a uno de los abogados que figuraba en el expediente, que resultó ser el abogado de las hijas del conductor", explicó el panelista.

Hay sospechas de un vínculo cercano de Elba con las autoridades judiciales. Creen que alguien del juzgado le habría filtrado el expediente a la reconocida jurista y mujer del periodista.

En medio del grave estado de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio se hartó de las críticas y explotó

En una nota con DDM (América TV), la abogada Elba Marcovecchio expresó su indignación por las duras críticas que recibe, en medio de la enorme preocupación por la salud de su marido, el periodista Jorge Lanata.

Tras conocerse que el conductor fue operado, la jurista expresó que informará las novedades que tenga sobre la evolución clínica. "Sé que a la gente le importa la salud de Jorge. Pasó la noche bien y sin fiebre. Apenas sepa más, lo voy a comunicar", precisó.

Al ser consultada por el proceso judicial en el cual está involucrada con las hijas de Lanata, Elba expresó: "A mí lo único que me importa es Jorge. Me importa mucho Jorge y mis hijos, que son chicos. Me molesta que digan que me victimizo porque nombro a mis hijos. ¿Cómo no voy a hablar de dos criaturas que están sufriendo con esto?".

Tras un breve intercambio con el programa de Mariana Fabbiani, la abogada ingresó al hospital Italiano, donde el periodista continúa internado y en estado delicado.

En su cuenta de Instagram, Elba difundió el último parte médico con detalles de la evolución de su pareja. "El paciente Jorge Ernesto Lanata continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ayer presentó un cuadro de isquemia intestinal que requirió una intervención quirúrgica la cual consistió en una resección parcial del intestino delgado. Actualmente está compensado hemodinámicamente, con bajas dosis de drogas vasopresoras y asistido con ventilación mecánica. Además, mantiene una leve alteración de la función renal sin requerimiento de soporte dialítico y continúa recibiendo tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Para mañana se ha planificado una reexploración quirúrgica con el objetivo de evaluar las condiciones generales del abdomen y del intestino en particular”, dice dicho comunicado.