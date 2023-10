Valeria Mazza develó su particular apodo y el "pacto" con su marido, Alejandro Gravier

Embed

Y cuando el conductor quiso ahondar en detalles sobre el motivo, no dudó en afirmar que es muy exigente con sus hijos y la asistencia al colegio.

Por otro lado, la empresaria habló de su matrimonio con Alejandro Gravier, con quien aseguró que tienen una especie de ‘pacto’: "Yo no actúo y él no tiene una agencia de modelos" … Mientras que enseguida afirmó: "Tampoco fue algo que yo me moría por hacer".

Embed

Y como suele acostumbrar el ciclo producido por Jotax, también hubo espacio para la sorpresa y la emoción. Es que en la segmento del ‘Disco de tu vida’ Valeria Mazza fue sorprendida con un bonus track que interpretó su hija Taína, quién ingresó al estudio cantándole “Vivir así es morir de amor” de Nathy Peluso. Momento que culminó con un emotivo abrazo entre madre e hija.