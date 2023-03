Vero Lozano, sobre la denuncia contra Jey Mammon: "En principio siempre creo en la víctima"

Veronica Lozano sobre Jey Mammon - captura Intrusos.jpg

Así, hace unas horas la conductora de Cortá por Lozano fue abordada por Intrusos (América TV) en su llegada al casamiento de Lizy Tagliani y no dudó en referirse al tema. "Tanto lo de Jey como lo de Marcelo (Corazza) me parece espantoso... (estoy) horrorizada. Jey Mammon es alguien a quien yo quiero mucho, tengo un vínculo con él (no hablé con él), pero está todo en manos de la Justicia" deslizó en un primer momento.

En tanto, agregó visiblemente conmocionada que la situación "Es un espanto, una mierda", y mientras su colega Analía Franchín atinó a decir que no le gusta condenar a nadie antes de que se expida la Justicia, Vero Lozano aseguró no estar al tanto de si es o no una extorsión, afirmando contundente: "Si es así es horrible. Pero yo en principio siempre le creo a la víctima".

El tuit del 2011 que compromete a Jey Mammon

La denuncia que hizo Lucas Benvenuto contra Jey Mammon por abuso sexual y que el joven recordó de manera pública generó un gran revuelo y polémica, que motivó un comunicado oficial del conductor aclarando su postura sobre este tema y defendiéndose de la grave acusación.

Lo cierto es que este viernes en el ciclo Intrusos, América Tv, mostraron un mensaje en Twitter del propio Jey en el año 2011 que lo compromete seriamente.

En el mismo hace alusión a su ex pareja en ese momento, de nombre Lucas, y daba cuenta de que en su sueño habían tenido relaciones sexuales.

"Anoche soñé que @julietacam venía a mi casa y se iba. Acto seguido aparecía Lucas mi ex y garch... zarpado. Por qué soñé esto?", escribía el conductor en la red social el 22 diciembre de 2011 por la mañana.

Cabe señalar que desde que se conoció este caso, las autoridades de Telefe decidieron suspender a Jey Mammon de la conducción de La peña de Morfi y el animador ya no estará en el programa este domingo.