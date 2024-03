Volvió a sonar el teléfono rojo en Gran Hermano con un beneficio que enojó a los jugadores originales

Cerca de las 23, sonó el teléfono rojo y Juliana 'Furia' Scaglione -que estaba más cerca del aparato- dejó que Martín Ku lo atendiera. El Chino, al enterarse del beneficio, eligió a Catalina Gorostidi para que tenga la oportunidad de ganarse la moto.

Si bien ninguno de los participantes originales se quejó del beneficio, días atrás ellos mismos habían decidido que solamente participaran del juego de la moto los que estaban desde el comienzo porque "les parecía injusto" que los nuevos gozaran de los mismos privilegios que ellos.

Embed

Furia expuso a Catalina ante los jugadores de Gran Hermano y reveló cuál fue su estrategia

En Gran Hermano (Telefe), la participante más popular de la casa, Juliana 'Furia' Scaglione, mandó al frente a su aliada Catalina Gorostidi y dejó al descubierto su estrategia.

Luego de que la jugadora Paloma Méndez recibiera la fulminante, Furia habló con Federico 'Manzana' Farías y Zoe Bogach y les dijo: “Fue una persona que está, que volvió y no está hace mucho, para mí es ella"

"No se me ocurre otra persona, no me lo dijo. Me imagino que es ella y por eso la tengo acá, estoy enamoradísima, qué jugadora”, agregó la tatuada.

El último lunes el conductor Santiago del Moro anunció que una de las últimas ingresantes al reality, Paloma, había recibido la fulminante. La reacción de la rubia, obviamente, no fue la mejor. "Un pelotu... o pelotu...", había dicho enfrente de todos sus compañeros.

“Úsenlo con otra gente”, había agregado Méndez ante semejante noticia.