La confesión hot de Virginia sobre su pasado que sorprendió a los jugadores de Gran Hermano

“Tener músculos, fijarte en tu cuerpo, cuidarlo, qué sé yo, es sinónimo de ser un pelo... para esta sociedad. Yo cuando tenía 20 años estaba buenísima, era rubia, tetona, extrovertida...era pu...”, reveló Virginia.

Y agregó muy segura de sí misma, enfrente de varios participantes: “Por eso nunca lloré. Porque me recontra chupó un huevo. Me gar... todo lo que me tenía que gar...”.

Virginia Demo rompió en llanto en medio de una prueba en Gran Hermano: "Estoy sola"

En Gran Hermano (Telefe), los participantes están compitiendo este martes en una prueba para ganar una casa y, en medio del desafío, Virginia Demo, la última jugadora en entrar al reality, quebró en llanto.

La comediante se sinceró y afirmó que no encuentra su lugar en la casa más famosa del país: "Afuera estoy con mis amigas y nos cagamos de risa, acá me falta un grupo".

"¿Y por qué no pedís psicólogo? Para charlar", opinó Agostina Spinelli. Ahí, Virginia aseguró:"Es que yo no me siento mal, posta que no. No me pasó eso de extrañar, por más que quiera ver a mis hijas. Pero no encontré un lugar".

Y remarcó muy triste:"Siento que estoy sola. Yo me imagino a mis amigas y a mis hijas diciendo 'pero pelotuda...', por eso me mandaron 'activá'. Estoy tratando de encontrarle la vuelta".

Federico 'Manzana' Farías intervino y le dio su punto de vista: "Sin presión igual. A mí recién ahora me está pasando de encontrar mi lugar". Virginia, entonces, le respondió: "Yo me siento como el colado, como el que no encaja".