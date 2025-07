Wanda Nara defendió a Benjamín Vicuña tras el terrible posteo de la China Suárez: "Mucha pena"

En cuanto al viaje de la China Suárez sola y sin sus hijos con su ex Mauro Icardi a Turquía, Wanda Nara opinó: "No me voy a poner en guerra con otra persona, cada uno sabe por qué hace las cosas, no voy a juzgar".

Y agregó con cautela sobre la guerra judicial con su ex: "Estoy tranquila y siempre lo estuve. No puedo hablar del expediente. Nunca mis hijos viajaron con otra persona que no sea el mamá o el papá, en eso no hay posibilidades diferentes".

"Quiero que tengan relación y voy a hacer todo lo posible", dejó en claro Wanda Nara sobre el conflicto judicial con su ex y la comunicación con sus hijas. Y sobre la situación que atraviesa Benjamín Vicuña tras el duro posteo de la China, comentó: "Me da mucha pena, vivió la peor historia que puede vivir cualquier padre y merece respeto más que nadie".

Y sobre los rumores de romance con Ayrton Costa, defensor de Boca Juniors, la conductora aclaró: "Estoy bien. No estoy saliendo con nadie, estoy soltera".

El pedido que complicó la audiencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Tras una audiencia clave por la restitución de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, Yanina Latorre reveló detalles exclusivos del encuentro judicial desde sus historias de Instagram.

"Se apersonaron el juez, el defensor, las abogadas de Mauro, Payarola, otra abogada de su estudio y Wandu", comenzó la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) .

"Las abogadas piden que se restituyan las niñas a su centro de vida que según ellas es Estambul. Se basan en un informe del Ministerio Público Fiscal de diciembre", profundizó.

Y detalló al respectó a lo sucedido en la reunión: "Mientras se define el centro de vida se habló del mientras tanto. Arrancan ya las videollamadas de las chiquitas con Maurito. Y se pidió que las niñas viajen una semana a Estambul en sus vacaciones".

Según Latorre, Wanda Nara no estaría dispuesta a aceptar esa solicitud: “Wanda no quiere, dice que no tiene garantías. Bueno, vivieron ahí, cooperá linda”.

Y confirmó que la próxima audiencia fue fijada para el lunes 14 de julio. “Lo que sí se definió es que si en septiembre Maurito viene a Buenos Aires (hay fecha FIFA para el fútbol), las chicas estarían con él durante su estadía”, precisó.

