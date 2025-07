La embestida judicial de Benjamín Vicuña contra La China Suárez tras su feroz posteo

Según comentaron en el programa de Karina Mazzocco, la actriz estaría buscando obtener la tenencia completa de sus hijos, y su publicación en redes sociales habría sido el primer paso en una inminente disputa judicial con su ex. Además, se especula con que La China Suárez planea establecerse en Turquía junto a Mauro Icardi, lo que podría sumar un nuevo capítulo al conflicto.

Benjamin Vicuña

Se conoció que La China Suárez tendría un video que podría hundir a Benjamín Vicuña

La China Suárez lanzó un durísimo posteo contra su ex, Benjamín Vicuña. La actriz apuntó con fuerza contra el galán, luego de que él le revocara el permiso que le permitía viajar con sus hijos. Ella tenía planeado viajar a Turquía con Mauro Icardi y los niños, pero finalmente el viaje no se concretó.

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'. El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones", escribió en sus redes.

Este martes en Puro Show (El Trece), Pampito recordó que Fernanda Iglesias ya había anticipado que La China Suárez podía sacar a la luz cuestiones muy delicadas sobre Benjamín Vicuña.

"Pero Fernanda Iglesias, ayer a la mañana, en este programa, decía ‘ojo, porque si Vicuña no le da los hijos a La China, La China sabe algo muy grave que puede contarlo’", señaló el panelista.

"Cuando de golpe viste por la tarde que La China empezó a escribir y empezó a arruinar la imagen de Vicuña, ¿estaba el secreto en esas palabras?", le consultó Matías Vázquez.

En respuesta, Fernanda Iglesias aseguró: “Eso era lo que yo sabía, pero me parece que hay más. Hay más cosas. Que se está guardando algo más fuerte de lo que puso ahí. Hay material audiovisual”.

Pampito también fue contundente con su análisis: “Después los famosos se quejan del periodismo pero los que son irresponsables son ellos. Lo que sabía Fernanda era sobre adicciones, lo que supuestamente tiene La China es algo vinculado al tema adicciones que no es algo para andar amenazando a nadie y que está pésimo publicarlo”.