Wanda Nara se hizo un jugado cambio de look y recibió un fuerte reproche de su hija Isabella

Entre las reacciones, su nuevo aspecto generó comentarios de aceptación, algunas críticas, pero lo que más llamó la atención fue el reproche que le hizo su hijas más pequeña, Isabella, quien lleva el look de flequillo hace tiempo.

Wanda Nara flequillo

"Buen día, hoy me levanto y veo que toda mi familia tiene flequillo y no sé qué les pasa que me copian todo. Yo tengo los ojos verdes, ellos tienen los ojos verdes, yo tengo flequillo, ellos tienen flequillo”, comenzó diciendo la hija de Mauro Icardi.

Luego apareció Wanda en el video y ella le preguntó: "¿Te gusta copiarme mi amor?". “Pero yo me quiero matar con este flequillo, me queda horripilante, ¿en cuánto tiempo me crecerá Isi, vos que sos experta en flequillo?”, contestó la conductora.

Por supuesto que al video ambas le pusieron todo el humor e Isabella aseguró que le crecería en tres o cuatro meses. “¿Qué voy a hacer?, No voy a salir a la calle. Además, es incontrolable el mío. Me levanté y tenía un techo, lo bueno es que si llueve no te mojás", deslizó Wanda.

El llamativo intento de L-Gante por acercarse a Wanda Nara luego de su polémica traición

En los últimos días se supo que L-Gante se unió con La China Suárez para un proyecto musical y esto fue un puñal para Wanda Nara, ya que no sería la primera vez que la actriz se interpone entre ella y un hombre.

Lo cierto es que Wanda y el cantante tuvieron una historia juntos, y hace tiempo adelantaron que también harían una colaboración musical juntos. Sin embargo, parece que La China se adelantó.

“Lo considera una deslealtad total”, aseguró Pochi de @gossipeame acerca de la mediática mientras comentaba la situación en Empezar el Día (Ciudad Magazine).

Además, en sus historias de Instagram dio nuevos detalles y explicó que L-Gante está haciendo todo por acercarse a la conductora. "Hubo desbloqueos y a L-Gante parece que le agarró un like attack en el perfil de Wanda", contó.

"Anduvo metiendo like a lo loco. Lo llamativo es que esto se da previo al lanzamiento de su tema con La China...Mi pregunta es, sabiendo tantas cosas por el vínculo que tiene con Wanda , ¿no hay una cierta deslealtad? ¿Cómo que la usa para promocionar su tema?", completó.