Wanda Nara se refirió a la decisión de Mauro Icardi de cerrar Instagram

Atenta a las cuestiones comerciales de la pareja, la representante de Mauro Icardi separó las aguas con claridad en función del usufructo de la empresa que conforman cada uno por su lado y como familia, detalló Ana Rosenfeld quien habló con la rubia "media hora antes de ir al programa" de Karina Mazzocco.

El motivo por el cual Mauro Icardi cerró su Instagram

Además, Rosenfeld contó por qué Mauro Icardi cerró otra vez su cuenta de Instagram después de dejar de seguir a Wanda Nara.

"No hubo hackeo, no hubo nada. Ante tantos mensajes que recibía, y que todo el mundo opinaba, dijo 'me doy de baja y no sigo interactuando'. Recibía mensajes de todo el mundo. Todos le preguntaban cosas. No eran mensajes amorosos, eh. Ojo", señaló la abogada de Wanda e Icardi.

"Mauro Icardi se sintió mal con todo lo que se generó a partir del hecho que fue público y notorio, pero que trajo como consecuencia el perdón de Wanda Nara y la reconciliación. Él consideró que no le hacía bien decir 'sigo a tantos o a ninguno'", cerró Ana Rosenfeld.